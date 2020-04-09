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50億寶格麗頂級珠寶展施電影魔法！紅藍綠寶華麗演出

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗CINEMAGIA頂級珠寶展，有13件翡翠珠寶全球首度曝光。圖／寶格麗提供
寶格麗CINEMAGIA頂級珠寶展，有13件翡翠珠寶全球首度曝光。圖／寶格麗提供

好的電影和動人的珠寶，具有引人入勝、暫時脫離現實的魔力；於是寶格麗（BVLGARI）起心動念創作了全系列的CINEMAGIA頂級珠寶，結合「CINEMA（電影）」與「MAGIA（魔法）」，將品牌與電影的淵源揮灑成這些奢華動人之作。此次共有近300件、總值逾50億的頂級珠寶及腕表於4月9日至4月12日期間於台北萬豪酒店展出，採預約鑑賞制，其中包括13件全球首度曝光的頂級翡翠作品，而價值破億的極致單品更有10件之多。品牌表示，開展前已有多件高單價作品被收藏。

紅藍綠寶領銜演出

有些寶石天生註定要演出主角。這次來台作品中，紅寶石、藍寶石、祖母綠為主角的珠寶都有上億的作品。全場最高價的Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊，主石為逾10克拉的枕形切割莫三比克紅寶石，清透明亮，美鑽與紅寶編織的項鍊造型猶如彼得潘領，洋溢年輕感。同系列Forever Rubies的戒指，主石則為8.08 克拉橢圓形緬甸鴿血紅紅寶石，濃郁的紅令人過目難忘。

三件上億的藍寶石作品中，藍寶石與鑽石項鍊中央垂墜40.40克拉梨形蛋面切割緬甸藍寶石，是現場最大克拉的寶石，項鍊部分則以buff-top切割藍寶石與鑽石以馬賽克式拼接，巧妙形成視覺對比的效果。另一件Sapphire Dreams頂級藍寶石與鑽石項鍊，彷彿瀑布般的各式切割白鑽襯托逾31克拉的枕型切割緬甸藍寶主石，氣勢過人。

大克拉祖母綠多來自哥倫比亞。其中一對耳環鑲嵌2顆各逾20克拉的梨形切割祖母綠（分別約21.22和20.03克拉），哥倫比亞祖母綠最著名的花園現象清晰可見，百看不膩、非常迷人。項鍊則大氣用上9顆梨形切割哥倫比亞祖母綠與梨形切割美鑽，參差錯落垂墜在鏤空的圓圈圖案上，雍容華麗。

童話與幕後故事都精彩 頂級腕表不可錯過

除了寶石為主角的演出，彼得潘、小木偶、許多膾炙人口的童話、甚至撲克牌的圖騰等也由繽紛彩寶登台演出。電影相關的幕後故事，如畫腮紅的筆刷，都成為創作的靈感，展現義大利人俯拾皆藝術的美學巧思。

澎湃的大克拉之外，有有世界上最小的陀飛輪 -- 2020年初於LVMH WATCH WEEK發表的全新Serpenti Seduttori陀飛輪腕表。去年獲鐘表界奧斯卡最佳珠寶表獎的Serpenti Misteriosi頂級藍寶石珠寶神秘鑽表，也是不可錯過的鑑賞重點。

BVLGARI CINEMAGIA系列Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石耳環，鉑金鑲嵌2顆枕形切割莫三比克紅寶石分別約8.06和8.05 克拉、鑽石，1億7,000萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI CINEMAGIA系列Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石耳環，鉑金鑲嵌2顆枕形切割莫三比克紅寶石分別約8.06和8.05 克拉、鑽石，1億7,000萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI CINEMAGIA系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌9顆梨形切割哥倫比亞祖母綠共約51.51克拉、5顆枕形切割哥倫比亞祖母綠共約13.34克拉、鑽石，1億4,110萬元。圖／寶格麗提供
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寶格麗CINEMAGIA頂級珠寶展以電影魔法為主題帶來逾50億頂級之作。圖／寶格麗提供
寶格麗CINEMAGIA頂級珠寶展以電影魔法為主題帶來逾50億頂級之作。圖／寶格麗提供
BVLGARI CINEMAGIA系列Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石戒指，鉑金鑲嵌8.08克拉橢圓形緬甸鴿血紅紅寶石、鑽石，3億1,000萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI CINEMAGIA系列Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石戒指，鉑金鑲嵌8.08克拉橢圓形緬甸鴿血紅紅寶石、鑽石，3億1,000萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI CINEMAGIA系列Forever Emeralds頂級祖母綠與鑽石耳環，鉑金鑲嵌16顆枕形切割祖母綠共約21.52 克拉、祖母綠與鑽石，2,200萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI CINEMAGIA系列Forever Emeralds頂級祖母綠與鑽石耳環，鉑金鑲嵌16顆枕形切割祖母綠共約21.52 克拉、祖母綠與鑽石，2,200萬元。圖／寶格麗提供
寶格麗CINEMAGIA頂級珠寶展，模特兒演繹單價上億的紅寶石項鍊、耳環、戒指。圖／寶格麗提供
寶格麗CINEMAGIA頂級珠寶展，模特兒演繹單價上億的紅寶石項鍊、耳環、戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI CINEMAGIA系列Pirate Treasures頂級彩寶戒指，玫瑰金鑲嵌10克拉枕形切割斯里蘭卡藍寶石、祖母綠、鑽石，1,800萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI CINEMAGIA系列Pirate Treasures頂級彩寶戒指，玫瑰金鑲嵌10克拉枕形切割斯里蘭卡藍寶石、祖母綠、鑽石，1,800萬元。圖／寶格麗提供
寶格麗CINEMAGIA頂級珠寶展以電影魔法為主題帶來逾50億頂級之作。圖／寶格麗提供
寶格麗CINEMAGIA頂級珠寶展以電影魔法為主題帶來逾50億頂級之作。圖／寶格麗提供
BVLGARI CINEMAGIA系列Pirate Treasures頂級彩寶耳環，玫瑰金鑲嵌2顆枕形切割斯里蘭卡與馬達加斯加藍寶石分別重約10.76克拉和8.52克拉、藍寶石、祖母綠、鑽石，3,110萬元。圖／寶格麗提供
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BVLGARI CINEMAGIA系列頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌40.40克拉梨形蛋面切割緬甸藍寶石、鑽石與藍寶石，1億03,00萬元。圖／寶格麗提供
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BVLGARI SERPENTI MISTERIOSI頂級藍寶石珠寶神秘鑽表，5,079萬3,000元，全球限量1只。圖／寶格麗提供
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BVLGARI CINEMAGIA系列Blush!頂級彩寶項鍊，1,200萬元。圖／寶格麗提供
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BVLGARI CINEMAGIA系列Sapphire Dreams頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌31.47克拉枕形切割緬甸藍寶石主石、鑽石，1億7,000萬元。圖／寶格麗提供
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BVLGARI CINEMAGIA系列Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌逾10克拉枕形切割莫三比克紅寶石主石、鑽石，3億4,000萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI CINEMAGIA系列Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌逾10克拉枕形切割莫三比克紅寶石主石、鑽石，3億4,000萬元。圖／寶格麗提供

珠寶 電影 哥倫比亞

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