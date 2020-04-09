50億寶格麗頂級珠寶展施電影魔法！紅藍綠寶華麗演出

好的電影和動人的珠寶，具有引人入勝、暫時脫離現實的魔力；於是寶格麗（BVLGARI）起心動念創作了全系列的CINEMAGIA頂級珠寶，結合「CINEMA（電影）」與「MAGIA（魔法）」，將品牌與電影的淵源揮灑成這些奢華動人之作。此次共有近300件、總值逾50億的頂級珠寶及腕表於4月9日至4月12日期間於台北萬豪酒店展出，採預約鑑賞制，其中包括13件全球首度曝光的頂級翡翠作品，而價值破億的極致單品更有10件之多。品牌表示，開展前已有多件高單價作品被收藏。

紅藍綠寶領銜演出

有些寶石天生註定要演出主角。這次來台作品中，紅寶石、藍寶石、祖母綠為主角的珠寶都有上億的作品。全場最高價的Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊，主石為逾10克拉的枕形切割莫三比克紅寶石，清透明亮，美鑽與紅寶編織的項鍊造型猶如彼得潘領，洋溢年輕感。同系列Forever Rubies的戒指，主石則為8.08 克拉橢圓形緬甸鴿血紅紅寶石，濃郁的紅令人過目難忘。

三件上億的藍寶石作品中，藍寶石與鑽石項鍊中央垂墜40.40克拉梨形蛋面切割緬甸藍寶石，是現場最大克拉的寶石，項鍊部分則以buff-top切割藍寶石與鑽石以馬賽克式拼接，巧妙形成視覺對比的效果。另一件Sapphire Dreams頂級藍寶石與鑽石項鍊，彷彿瀑布般的各式切割白鑽襯托逾31克拉的枕型切割緬甸藍寶主石，氣勢過人。

大克拉祖母綠多來自哥倫比亞。其中一對耳環鑲嵌2顆各逾20克拉的梨形切割祖母綠（分別約21.22和20.03克拉），哥倫比亞祖母綠最著名的花園現象清晰可見，百看不膩、非常迷人。項鍊則大氣用上9顆梨形切割哥倫比亞祖母綠與梨形切割美鑽，參差錯落垂墜在鏤空的圓圈圖案上，雍容華麗。

童話與幕後故事都精彩 頂級腕表不可錯過

除了寶石為主角的演出，彼得潘、小木偶、許多膾炙人口的童話、甚至撲克牌的圖騰等也由繽紛彩寶登台演出。電影相關的幕後故事，如畫腮紅的筆刷，都成為創作的靈感，展現義大利人俯拾皆藝術的美學巧思。