蔡詩芸產後復出「身材零瑕疵」 戴SWAROVSKI飄母愛

蔡詩芸去年12月才生下愛女Katiya，產後首度為品牌入鏡拍攝，就秀出完美的好身材，手臂與身形都都同樣苗條有型，但是臉上多了溫柔的母性光輝，穿上代表女性溫柔的黃色，配戴SWAROVSKI的母親節系列首飾。她笑說，「至今不敢相信已經是媽咪了」，還喊話老公王陽明，「因為女兒還好，期待老公幫我們慶祝囉！」

蔡詩芸提到，升格人母後，能體會母親的辛苦，看著女兒的成長，讓她感受到生命帶來的驚喜。對於當媽媽，是否有遇到挑戰，她則很正面，認為當媽媽沒有對與錯，「每個小孩都是獨特的，只要給予夠多的愛與關懷，都是最好的媽媽」。