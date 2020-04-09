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蔡詩芸產後復出「身材零瑕疵」 戴SWAROVSKI飄母愛

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
蔡詩芸產後首度拍攝，配戴SWAROVSKI母親節系列。圖／SWAROVSKI提供
蔡詩芸產後首度拍攝，配戴SWAROVSKI母親節系列。圖／SWAROVSKI提供

蔡詩芸去年12月才生下愛女Katiya，產後首度為品牌入鏡拍攝，就秀出完美的好身材，手臂與身形都都同樣苗條有型，但是臉上多了溫柔的母性光輝，穿上代表女性溫柔的黃色，配戴SWAROVSKI的母親節系列首飾。她笑說，「至今不敢相信已經是媽咪了」，還喊話老公王陽明，「因為女兒還好，期待老公幫我們慶祝囉！」

蔡詩芸提到，升格人母後，能體會母親的辛苦，看著女兒的成長，讓她感受到生命帶來的驚喜。對於當媽媽，是否有遇到挑戰，她則很正面，認為當媽媽沒有對與錯，「每個小孩都是獨特的，只要給予夠多的愛與關懷，都是最好的媽媽」。

她穿上黃色洋裝，配戴SWAROVSKI母親節系列的珠寶入鏡，以大自然與花朵圖案為靈感，全系列主角為雛菊，搭配充滿幸運的四葉草、代表愛心的心型圖案、蜻蜓與蜜蜂等，呈現出大自然的美好，呼應母愛的光輝，一起陪伴孩子成長。

蔡詩芸配戴SWAROVSKI全新母親節系列，SPARKLING DC套組7,990元、手環5,990元。圖／SWAROVSKI提供
蔡詩芸配戴SWAROVSKI全新母親節系列，SPARKLING DC套組7,990元、手環5,990元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI母親節系列，SPARKLING DC手環5,990元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI母親節系列，SPARKLING DC手環5,990元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI母親節系列，ETERNAL FLOWER項鏈4,990元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI母親節系列，ETERNAL FLOWER項鏈4,990元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI母親節系列，SPARKLING DC項鏈4,990元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI母親節系列，SPARKLING DC項鏈4,990元。圖／SWAROVSKI提供
蔡詩芸配戴SWAROVSKI全新母親節系列，SPARKLING DC套組7,990元、手環5,990元、CRYSTALLINE AURA腕表17,900元。圖／SWAROVSKI提供
蔡詩芸配戴SWAROVSKI全新母親節系列，SPARKLING DC套組7,990元、手環5,990元、CRYSTALLINE AURA腕表17,900元。圖／SWAROVSKI提供
蔡詩芸配戴SWAROVSKI全新母親節系列，ETERNAL FLOWER項鏈4,990元、穿孔耳環6,490元、戒指7,990元、CRYSTALLINE AURA腕表14,900元。圖／SWAROVSKI提供
蔡詩芸配戴SWAROVSKI全新母親節系列，ETERNAL FLOWER項鏈4,990元、穿孔耳環6,490元、戒指7,990元、CRYSTALLINE AURA腕表14,900元。圖／SWAROVSKI提供
蔡詩芸配戴SWAROVSKI全新母親節系列，ETERNAL FLOWER項鏈4,990元、穿孔耳環6,490元、戒指7,990元、CRYSTALLINE AURA腕表14,900元。圖／SWAROVSKI提供
蔡詩芸配戴SWAROVSKI全新母親節系列，ETERNAL FLOWER項鏈4,990元、穿孔耳環6,490元、戒指7,990元、CRYSTALLINE AURA腕表14,900元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI母親節系列，BOTANICAL項鏈4,490元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI母親節系列，BOTANICAL項鏈4,490元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI母親節系列，ETERNAL FLOWER戒指7，,990元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI母親節系列，ETERNAL FLOWER戒指7，,990元。圖／SWAROVSKI提供

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