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雞塊買1送1、加1元送雞腿！頂呱呱22款優惠史上最殺

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱針對旗下商品，推出「振心優惠券」。圖／頂呱呱提供
頂呱呱針對旗下商品，推出「振心優惠券」。圖／頂呱呱提供

連鎖素食「頂呱呱」自即日起新推出「振心優惠券」，共計有買1送1、89元銅板美食等22項優惠組合，號稱幾乎是45年以來最超值優惠。另外優惠券不發行紙本，只要出示手機畫面，就可直接享受優惠。

本次頂呱呱所推出的「振心優惠券」，適用日期自即日起至5月31日，每週一至週四的下午14:00～17:00。共計有「買1送1」、「89元銅板美食」、「吃飽吃滿139元」、「加1元多1件」等4大系列，合計22種方案。以「買1送1」為例，內含有地瓜薯條買1送1、阿勇雞塊買1送1、香烤雞翅（3入）買1送1等優惠。而89元組合中，共有6款套餐，其中呱呱包＋阿勇雞塊＋30元飲品的組合，原價139元，優惠價89元，最顯超值。

139元的套餐，也有6種選擇，包括招牌的雞腿、香烤雞翅、脖子等品項均在優惠之中。另外呱呱包、原味雞塊、脖子、原味雞腿、口袋披薩、辣味雞塊等6種產品，也可享「加1元多1件」的折扣。

頂呱呱表示，本次優惠券將以LINE、FB、簡訊、E-MAIL等無紙化方式進行傳播，只要在全台門市出示優惠券畫面，就可享優惠方案。

消費時出示「振心優惠券」，即可享購物折扣。圖／頂呱呱提供
消費時出示「振心優惠券」，即可享購物折扣。圖／頂呱呱提供

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