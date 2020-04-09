MIDO美度表 2020新品小預覽 藍色氣質不憂鬱

美度今天發表2020新品部分預覽，初步釋放出三款腕表，皆為藍色表面，透過日內瓦波紋飾、太陽紋紋飾與煙燻的雙色漸層，三種不同質地，展現出藍色的迥異魅力。

Baroncelli III Big Date永恆系列大日期窗限量錶首次使用「皇家藍（Royal Blue）」配色與PVD玫瑰金，濃郁、古典的皇家藍色表面並經太陽紋處理，同時紋路中心從六點鐘的大日期窗（Big Date）為中心，小時時標都為立體刻度，現代中散發古典氣息。機芯則是以ETA C07.651為基礎，並具備80小時儲存，限量2,020只，價格為35,500元。

運動風格的MULTIFORT系列則有一只精鋼表殼的新款自動機芯款式，表面同樣具備藍色日內瓦波紋修飾，同時條紋間距較過往系列更為寬闊，散發優渥氣息。機芯則具備瑞士天文認證（COSC），並經三方位調校，為精確運行與品質把關；另外最為復古風格的Commandar系列腕表則有日期、星期與時間功能。精鋼經PVD處理的表殼，37毫米尺寸男女皆宜，再搭配以復古的米蘭式金屬鍊帶，而表面則有著細膩優雅的漸層藍黑色，仿若帶人重返美好時光。