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MIDO美度表 2020新品小預覽 藍色氣質不憂鬱

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
MIDO，Multifort Chronometer1先鋒系列天文台認證矽游絲腕表，精鋼，42毫米，自動上鏈機芯採用矽游絲並具瑞士天文台認證，時間顯示，40,400元。圖 / MIDO提供。
MIDO，Multifort Chronometer1先鋒系列天文台認證矽游絲腕表，精鋼，42毫米，自動上鏈機芯採用矽游絲並具瑞士天文台認證，時間顯示，40,400元。圖 / MIDO提供。

美度今天發表2020新品部分預覽，初步釋放出三款腕表，皆為藍色表面，透過日內瓦波紋飾、太陽紋紋飾與煙燻的雙色漸層，三種不同質地，展現出藍色的迥異魅力。

Baroncelli III Big Date永恆系列大日期窗限量錶首次使用「皇家藍（Royal Blue）」配色與PVD玫瑰金，濃郁、古典的皇家藍色表面並經太陽紋處理，同時紋路中心從六點鐘的大日期窗（Big Date）為中心，小時時標都為立體刻度，現代中散發古典氣息。機芯則是以ETA C07.651為基礎，並具備80小時儲存，限量2,020只，價格為35,500元。

運動風格的MULTIFORT系列則有一只精鋼表殼的新款自動機芯款式，表面同樣具備藍色日內瓦波紋修飾，同時條紋間距較過往系列更為寬闊，散發優渥氣息。機芯則具備瑞士天文認證（COSC），並經三方位調校，為精確運行與品質把關；另外最為復古風格的Commandar系列腕表則有日期、星期與時間功能。精鋼經PVD處理的表殼，37毫米尺寸男女皆宜，再搭配以復古的米蘭式金屬鍊帶，而表面則有著細膩優雅的漸層藍黑色，仿若帶人重返美好時光。

無論如何，日子還是要過，MIDO三款藍色表面腕表，伴你優雅、不憂鬱。

37毫米的小尺寸搭配漸層雙色表面，讓美度Commandar系列腕表散發低調、懷舊氛圍。圖 / MIDO提供。
37毫米的小尺寸搭配漸層雙色表面，讓美度Commandar系列腕表散發低調、懷舊氛圍。圖 / MIDO提供。
MIDO，Commander Shade香榭系列光影腕表午夜藍，精鋼經PVD處理，37毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，29,500元。圖 / MIDO提供。
MIDO，Commander Shade香榭系列光影腕表午夜藍，精鋼經PVD處理，37毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，29,500元。圖 / MIDO提供。
Baroncelli III Big Date永恆系列大日期窗限量表首次使用「皇家藍（Royal Blue）」配色與PVD玫瑰金表殼。圖 / MIDO提供。
Baroncelli III Big Date永恆系列大日期窗限量表首次使用「皇家藍（Royal Blue）」配色與PVD玫瑰金表殼。圖 / MIDO提供。

腕表 日內瓦 瑞士

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