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全國電子破盤活動連5天 4K電視現省萬元再送無線吸塵器

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
全國電子破盤活動期間指定空調直接打9折，還可享空氣清淨機優惠加價購。圖／全國電子提供
全國電子破盤活動期間指定空調直接打9折，還可享空氣清淨機優惠加價購。圖／全國電子提供

全球疫情持續延燒，民眾對於相關防疫家電、遠距教學、在家工作所需的3C家電需求增加，全國電子觀察到消費者需求，特別從4月10日至4月14日止，於全台320家門市與線上購物平台同步推出一連5天的破盤活動，不僅相關防疫3C家電破盤價最高降幅達1萬元，全館指定家電9折、指定電腦及家電送好禮，另有全館滿額加1元多1件精選商品、指定銀行信用卡最高回饋5,000元、使用台灣Pay金融卡最高回饋20%等多重優惠。全國電子用實際降價回饋活動，與全民一起健康防疫！

全國電子表示，防疫期間，民眾減少外食、在家時間長，包括空氣清淨機、在家自煮調理家電、儲糧大容量冰箱、高溫殺菌洗衣機到蒸口罩電鍋、影音娛樂必備大尺寸智慧電視、家庭劇院等防疫相關家電都變得熱賣。且隨著遠距教學、在家工作、線上會議需求增加，許多民眾也紛紛入手筆電、平板、耳機、耳麥等商品，讓防疫相關3C家電銷售量都有2成左右的成長。

全國電子此次破盤活動針對民眾防疫所需，準備數十款限時限量破盤價3C家電，其中三星65吋4K QLED電視狂降萬元再送市價14,900元伊萊克斯超級完美管家滾刷版超優惠。另外，迎接夏季再加上民眾因防疫待在家時間變長，空調買氣也持續升溫。全國電子破盤活動期間指定空調直接打9折，全品項還可享6期分期0利率、Dyson Pure Cool二合一涼風空氣清淨機加購價11,999元（市價20,500元）、SHARP水活力空氣清淨機加購價9,900元（市價14,900元）雙重加購優惠。免費加入全國電子會員還能體驗專業又安心的「冷氣總統級精緻安裝」及「冷氣8年免費延長保固」，購買11大品牌指定機種空調還有原廠加碼好禮或現折優惠。

疫情當前，全國電子全台門市也特別加強防疫措施，門市每日使用漂白水清潔、消毒，並全程配戴口罩服務顧客，讓來店顧客更安心購物。

全國電子破盤活動4月10日起跑，全台320家門市與線上購物平台破盤價齊發。圖／全國電子提供
全國電子破盤活動4月10日起跑，全台320家門市與線上購物平台破盤價齊發。圖／全國電子提供
日立615L六門日製冰箱，活動期間狂降9,000元再獨家送茶樹清潔組及鑽石雙鍋組，登錄還可享原廠加碼好禮。圖／全國電子提供
日立615L六門日製冰箱，活動期間狂降9,000元再獨家送茶樹清潔組及鑽石雙鍋組，登錄還可享原廠加碼好禮。圖／全國電子提供
三星65吋4K QLED電視狂降萬元再送市價14,900元伊萊克斯超級完美管家滾刷版。圖／全國電子提供
三星65吋4K QLED電視狂降萬元再送市價14,900元伊萊克斯超級完美管家滾刷版。圖／全國電子提供

3C 在家工作 空氣清淨機

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