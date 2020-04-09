身份證有1、0、9、5 爽吃到飽火鍋「打6折」

防疫期間用「食補」養生增加免疫力最天然，夏部火鍋即日起推出新品「蒜頭蜆 湯」，4/30前，只要「持身份證件消費」並且身份證字號含有「1、0、9、5」其中四碼享6折優惠，中三碼享85折優惠，須於用餐前一日前完成電話訂位。 同時推出30公分大「鱈場蟹」，加購價每隻299元起(原價699元，約4.3折)。

夏部火鍋提供5種獨家研發高湯、各類肉品、海鮮、季節野蔬、櫻桃鴨油飯、手作飲品、甜點、自助熟食區皆無限供應，限時90分鐘。此外，提供大量的野菜與搭配各種提高免疫力的火鍋湯頭(蒜頭蜆湯、 壽喜燒、豚骨牛奶、川府麻辣、黃金蔬食)，以食補的概念顧健康。即日起也提供火鍋外送外帶優惠，以及生食在家DIY煮的組合。

目前夏部火鍋在台有淡水、林口、桃園三家分店，預計5月在台北信義區開第四家分店。