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「饗食天堂」也能外帶！餐檯補貨王打造「經典大滿貫」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
饗食天堂經典大滿貫組合。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂經典大滿貫組合。圖／饗賓餐旅提供

新冠肺炎持續發威，民眾減少外出用餐，外帶外送成為餐飲顯學。如今，連鎖自助餐廳「饗食天堂」也加入外帶外送行列，集結餐檯最受歡迎品項推出「經典大滿貫組合」，10道豪華人氣共享餐，原價2,910元組合價2,499元，於iEAT LINE官方線上訂餐再享9折，加入好友滿額350元再領優惠碼，三重好康現省700元。

此外，為感恩醫護人員辛勞，「經典大滿貫組合」也推出「醫護感恩專案」，不到7折直觸史上最低優惠紀錄，全套1,999元，加入iEAT LINE好友後再省49元。以上優惠至4月30日。

饗食天堂精選餐檯最常補貨王打造出的「經典大滿貫組合」，每一盒的內容物足重500克，10道餐點足夠8至10人享用，內容有皮Q肉嫩的「德國豬腳」、久燉入味的「紅酒燴牛肉」，還有人氣必搶「炸蝦天婦羅」、「大口饗樂骨」，以及「經典鹽焗雞」、「霸王櫻桃鴨」、「和風照燒雞腿排」、「油爆鹹酥蝦」、「櫻花蝦高麗菜」以及「鮭魚功夫炒飯」。

饗食天堂為滿足小家庭及單身族群，組合餐也可彈性單點，4道餐點「歡樂分饗自由配」，任選1道359元餐點，2道299元餐點及1道199元餐點，原價1,156元、特價要999元；任選2盒餐點，即可以99元加購櫻花蝦高麗菜或鮭魚功夫炒飯二選一。另外還有3主菜、5配菜，300元不到的兩款獨饗餐盒提供選擇。

饗賓餐旅旗下的蔬食百匯果然匯，則推出機能健康的「果然活力餐盒」，內含北非小米拌鹰嘴豆及富含蛋白質且不易脹氣的天貝綜合鮮蔬沙拉，每個售價200元；歐陸風味「異國蔬活餐盒」有松露義大利麵、黑胡椒猴頭菇及鮮蔬烘蛋等，售價200元。開飯川食堂及饗泰多則有雙人至6人組合套餐和特色單點等。

另外，饗食天堂、果然匯、開飯川食堂、饗泰多四大品牌官網及粉絲團、iEAT饗愛吃APP、Eztable、Klook等平台同步開賣。

饗食天堂「澎湃獨饗餐盒」。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂「澎湃獨饗餐盒」。圖／饗賓餐旅提供

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