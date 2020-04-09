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momo購物網「善存、挺立、克補超級品牌日」全館75折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網4月9日舉辦「善存 X 挺立 X 克補超級品牌日」全館75折起。圖／momo購物網提供
momo購物網4月9日舉辦「善存 X 挺立 X 克補超級品牌日」全館75折起。圖／momo購物網提供

新冠肺炎疫情蔓延以來，momo購物網保健食品買氣持續升溫，年增破5成，4月9日攜手輝瑞生技旗下3大品牌打造超級品牌日，包含善存、挺立、克補等全品項優惠75折起，momo購物網獨家的善存雙效B群、善存三效順暢益生菌新品激殺組也將祭出超值價。

根據momo購物網觀察，保健食品主力購買族群為35～45歲女性，因年齡層、性別等補充需求不盡相同，為讓消費者一目了然，momo購物網在本次超級品牌日依據產品性質規畫出銀髮、兒童、孕婦、女仕、男仕與保護專區，主打銀寶善存禮盒2件組限時特價2,898元；克補B群禮盒、momo購物網獨家的善存雙效B群皆免千元就可入手；專為3C族設計的善存游離型葉黃素軟膠囊、善存三效順暢益生菌新品也祭出優惠價。

4月9日momo購物網「善存 X 挺立 X 克補超級品牌日」除了推出眾多商品與組合下殺75折起之外，更祭出好禮三重送好康，消費滿1,999元送價值538元的葉黃素40錠；消費滿3,499元無上限回饋10% momo幣；滿5,999元送價值2,580元的德國餐廚精品WMF 16cm單手鍋。

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