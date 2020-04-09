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燦坤會員特典限時4天 4K電視狂降萬元 防疫家電必入手

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
燦坤會員特典自4月10日至4月13日祭出四大會員獨享企劃，優惠入手各類防疫家電。圖／燦坤提供
燦坤會員特典自4月10日至4月13日祭出四大會員獨享企劃，優惠入手各類防疫家電。圖／燦坤提供

全民都因為疫情而生活受到影響，但各種可以讓家中生活更舒適、遠距辦公學習更方便的3C、家電用品還是不可少！燦坤會員特典自4月10日至4月13日祭出四大會員獨享企劃，包含攜手百大知名品牌，超強商品有感降價、消費滿額贈超豪華好禮、連續4天中午12點開賣防疫必備商品，最低3.6折起，還有全館商品分期0利率、刷指定銀行再享單筆刷卡最高回饋8%，線上與門市同步推出，守護民眾的健康與荷包，安心享受購物樂趣。

燦坤會員特典此次攜手百大品牌以千款家電優惠應援消費者全方位需求，推出清潔掃除利器Panasonic 13公斤ECONAVI洗脫烘滾筒洗衣機，現省5,000元，會員價不到31,190元。涼夏必備Panasonic一對一變頻單冷空調，現省3,000元，會員價不到19,900元（限量350台），不僅享好禮5選1再加碼送全家便利商店500元禮物卡。宅在家看電視必備三星65吋4K QLED智慧連網電視，現省逾萬元，會員價不到64,900元，獨家登錄再送市價4,990元的Soundbar N300。更結合「米粉節」活動，多款獨家小米新品只在燦坤才有。另外，2020年全新機皇石頭掃地機器人S5 MAX，會員價16,999元，再送市價2,000元的德國雙人24cm單柄平煎鍋，黑色款更是全台獨賣。

除了超殺的優惠商品外，燦坤再獻上會員獨享的豪華滿額禮，消費滿1.5萬元即可得超實用的10000小米行動電源3快充版或或膳魔師300ml保溫杯二選一（各限量2,000個）；消費滿12萬元即可得話題熱議的聲寶氣泡水機（限量70台），其他還有掃除利器米家掃拖機器人1C、市價逾2萬元的Dyson空氣清淨氣流倍增器TP00等不同門檻滿額禮。

因應疫情，燦坤於全台門市及各區物流中心全面加強執行清潔消毒，消費者常接觸的展示商品、陳列架等也定時以酒精消毒，致力打造讓消費者安心的購物體驗環境，店員們也都會戴著口罩，做好個人防護也保護顧客消費安全。

三星4K電視現省逾萬元，輕鬆打造宅在家的視聽饗宴。圖／燦坤提供
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Panasonic洗衣機現省5,000元，外出衣物、寢具全面深層清潔。圖／燦坤提供
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Panasonic空調早鳥優惠2萬有找，還可以優惠價加購Blueair空氣清淨機280i。圖／燦坤提供
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燦坤

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