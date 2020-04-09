獨／生意狂掉7成！老字號「老上海菜館」4月20日熄燈

又有一顆時代的眼淚滴落！約自民國70年代創業至今的「老上海菜館」，因受到疫情影響，加上租約因素，將於4月20日熄燈。業者表示，店內生意直落7成，連SARS期間都沒有那麼慘。

老上海菜館店址位於仁愛圓環、國父紀念館之間，前身為知名的「欣園小館」，一直是許多政商名流、影視藝人的愛店，連「張少帥」都曾是座上嘉賓。店內供應有雞火干絲、雪菜年糕、紅燒黃魚豆腐、清炒蝦仁、老少蛋等料理，更有砂鍋花三鮮、砂鍋醃篤鮮等暖身砂鍋，獲得不少民眾的喜愛，更有許多已經連吃三代的熟客。

老上海菜館彭老闆表示，店內的客人一直以長輩為主，但是受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，業績嚴重下滑約7成，自己從事餐飲業55年，從沒有那麼慘過；加上房東不願意妥協，因此決定結束營業，未來再看疫情狀況決定下一步。

除了老上海菜館之外，擁有近半世紀歷史的「天廚菜館」，一度也傳出要歇業2個月的消息，所幸在客人支持下繼續營業。其他如50年歷史的米其林一星餐廳「大三元酒樓」，日前也宣佈停業整修；創於1969年的台中水車和食，4月起也暫時停業因應。同樣經營數十年的祥福餐廳、天母鄉香西餐廳、高雄渝香園等老店，則在此波疫情下陸續宣告熄燈落幕。