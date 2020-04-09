卡地亞用一顆獨一二的寶石 象徵每個媽媽的與眾不同

打開卡地亞（CARTIER）燙金花邊的紅盒子應該是許多媽媽內心夢寐以求的母親節驚喜。在今年母親節前夕，法國精品卡地亞鑽石作品最受歡迎的系列Cartier Destinée，推出全新彩寶作品，除了雋永的單顆美鑽戒指、項鍊、耳環，還有紅寶石、藍寶石、祖母綠等不同彩色寶石新選擇，可針對媽媽的特質與喜好挑選。而針對知性的媽媽，卡地亞亦推薦復古摩登的Baignoire腕表與別具個性的全新Maillon de Cartier腕表。

Cartier Destinée全新彩寶系列作品，紅寶石、藍寶石、祖母綠等貴重彩色寶石主石，備有多種花式切割選擇，採用高度複雜的四爪爪鑲設計，配襯鑲鑽戒環與戒台，戒台曲線逐漸變細，細節凸顯單顆寶石本身的魅力。彩寶選擇則展現媽媽個人魅力及獨特個性，不論是寶石本身的色澤、形狀、甚至獨特紋路、內含物等，都象徵了媽媽的獨一無二，是深具意義的禮物。同時還有台灣獨家限量款1895 Solitaire黃鑽戒指，黃鑽0.5克拉起，備有枕型、橢圓形、雷地恩、梨形切割共4種花式車工可選，配上鉑金鑲鑽戒環，是進階的選擇，送給喜愛珠寶的媽媽。 卡地亞Cartier Destinée系列戒指設計，以細節凸顯單顆寶石之美。圖／卡地亞提供 卡地亞Cartier Destinée鑽石項鍊，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，主石備有0.50至3.99克拉鑽石可選，20萬7,000元起。圖／卡地亞提供 卡地亞Cartier Destinée紅寶石戒指，鉑金鑲嵌枕型或橢圓形切割的紅寶石一克拉起、鑽石，60萬5,000 起。圖／卡地亞提供 卡地亞Cartier Destinée藍寶石戒指，鉑金鑲嵌枕型或橢圓形切割的藍寶石一克拉起、鑽石，42萬3,000元起。圖／卡地亞提供 卡地亞Baignoire黃K金腕表，33萬7,000元。圖／卡地亞提供 卡地亞台灣獨家限量款1895 Solitaire黃鑽戒指，鉑金鑲嵌黃鑽0.50克拉起、鑽石，38萬1,000元起。圖／卡地亞提供 卡地亞Cartier Destinée祖母綠戒指，鉑金鑲嵌枕型、橢圓形或祖母綠形切割的祖母綠一克拉起、鑽石，67萬5,000元起。圖／卡地亞提供 卡地亞Maillon de Cartier玫瑰K金鑽表，95萬5,000元。圖／卡地亞提供 卡地亞Cartier Destinée鑽石項鍊，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，主石備有0.50至3.99克拉鑽石可選，20萬7,000元起。圖／卡地亞提供 卡地亞Cartier Destinée單鑽耳環，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，主石備有0.50至2.99克拉鑽石可選，43萬元起。圖／卡地亞提供