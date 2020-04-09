聽新聞
test
0:00 / 0:00
卡地亞用一顆獨一二的寶石 象徵每個媽媽的與眾不同
打開卡地亞（CARTIER）燙金花邊的紅盒子應該是許多媽媽內心夢寐以求的母親節驚喜。在今年母親節前夕，法國精品卡地亞鑽石作品最受歡迎的系列Cartier Destinée，推出全新彩寶作品，除了雋永的單顆美鑽戒指、項鍊、耳環，還有紅寶石、藍寶石、祖母綠等不同彩色寶石新選擇，可針對媽媽的特質與喜好挑選。而針對知性的媽媽，卡地亞亦推薦復古摩登的Baignoire腕表與別具個性的全新Maillon de Cartier腕表。
Cartier Destinée全新彩寶系列作品，紅寶石、藍寶石、祖母綠等貴重彩色寶石主石，備有多種花式切割選擇，採用高度複雜的四爪爪鑲設計，配襯鑲鑽戒環與戒台，戒台曲線逐漸變細，細節凸顯單顆寶石本身的魅力。彩寶選擇則展現媽媽個人魅力及獨特個性，不論是寶石本身的色澤、形狀、甚至獨特紋路、內含物等，都象徵了媽媽的獨一無二，是深具意義的禮物。同時還有台灣獨家限量款1895 Solitaire黃鑽戒指，黃鑽0.5克拉起，備有枕型、橢圓形、雷地恩、梨形切割共4種花式車工可選，配上鉑金鑲鑽戒環，是進階的選擇，送給喜愛珠寶的媽媽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言