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必收！潮牌翻玩經典動漫角色 湯姆貓與傑利鼠、原子小金剛都變身公仔 既可愛又時髦

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
原子小金剛更有潮牌AMBUSH®的加持，連設計師YOON也表示這是她最愛的卡通角色。圖／摘自YOON instagram
原子小金剛更有潮牌AMBUSH®的加持，連設計師YOON也表示這是她最愛的卡通角色。圖／摘自YOON instagram

童年的回憶都在這裡！今年是湯姆貓與傑利鼠卡通（Tom and Jerry）問世80周年，因此有不少品牌都相繼推出聯名系列產品，其中最吸引人的仍是與Medicom Toy合作的BE@RBRICK公仔。無獨有偶，日本已故動畫大師手塚治蟲的代表作「原子小金剛（鉄腕アトム）」也在潮牌AMBUSH®的手中，化身可愛又時髦的造型。

湯姆貓與傑利鼠卡通問世80周年，與與Medicom Toy合作，推出限定BE@RBRICK公仔。圖／摘自Juice Store facebook
湯姆貓與傑利鼠卡通問世80周年，與與Medicom Toy合作，推出限定BE@RBRICK公仔。圖／摘自Juice Store facebook

每一集總是會有逗趣故事發生的湯姆貓與傑利鼠卡通，相信陪伴了不少人成長，更是兒時回憶中的一部分。今年則是這部經典動漫推出的80周年，所以聯名系列不少，其中與Medicom Toy合作的BE@RBRICK公仔則是在去年就先曝光，直至今年才正式上市，當時推出之後就有不少人詢問。Medicom Toy讓經典的BE@RBRICK公仔分別換上了湯姆貓與傑利鼠的外觀，具備了收藏性，因此在拍賣網站上，早就被炒至高價，要以原本的2到3倍代價才能入手。

湯姆貓與傑利鼠卡通問世80周年，與與Medicom Toy合作，推出限定BE@RBRICK公仔。圖／摘自Juice Store facebook
湯姆貓與傑利鼠卡通問世80周年，與與Medicom Toy合作，推出限定BE@RBRICK公仔。圖／摘自Juice Store facebook

另外，人氣也不遑多讓的原子小金剛公仔，更有潮牌AMBUSH®的加持，連設計師YOON也表示這是她最愛的卡通角色。根據原來漫畫的設定，小金剛誕生於2003年，是屬於未來科技的新進機器人，AMBUSH®便以白、黑色連身褲來重新詮釋其英雄形象。並有金色與銀色頭髮的造型，YOON之前也搶先在自己的instagram中曝光，每一款都限量55個，不過在原子小金剛所設定的生日那天上市後就被秒殺了，讓許多人只能望圖興嘆。

AMBUSH®便以白、黑色連身褲來重新詮釋原子小金剛英雄形象。圖／摘自AMBUSH® instagram
AMBUSH®便以白、黑色連身褲來重新詮釋原子小金剛英雄形象。圖／摘自AMBUSH® instagram

AMBUSH®便以白、黑色連身褲來重新詮釋原子小金剛英雄形象。圖／摘自AMBUSH® instagram
AMBUSH®便以白、黑色連身褲來重新詮釋原子小金剛英雄形象。圖／摘自AMBUSH® instagram

卡通 動畫 日本

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