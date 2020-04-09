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預約母親節誠摯心意 萬寶龍 寶璣 月相腕表獻溫馨
每到五月第二周的母親節，正是向母親或家人獻上關心情意的重要時刻。萬寶龍精選多款2020母親節獻禮，包含三款尺寸不同的寶曦系列日夜顯示腕表與全日曆腕表，向所有為生活努力的女性致意，也表達對天下媽媽一直以來為家庭付出的溫暖感謝。
34毫米的寶曦系列日夜顯示腕表，表面左側畫開一道雅緻的夜空，其間伴隨著閃閃星芒現身的月亮或太陽，一如母親在家庭中扮演的關鍵角色，默默付出與承擔。為了烘托母親的耀眼貢獻，指針與數字時標都使用了溫暖華麗的玫瑰金，同時八個時標再鑲嵌以鑽石，光彩奪目，另有30毫米的嬌小款式，適合不同風格穿搭。同時萬寶龍另有Bonheur幸運星系列的Boyfriend書寫工具，筆尖綴以象徵幸福（Bonheur）的流星，象徵在書寫之際，為母親帶來幸福好運程。
寶璣（Breguet）的Classique 7787月相盈虧顯示腕表，其實原為男表，但39毫米的尺寸也合適喜歡大尺寸的女性。玫瑰金原本偏紅潤、貴氣的特質，配上12點鐘的「當頭月」月相顯示，頗有母儀天下的莊嚴風範，同時591自動上鍊機芯是同類型中較輕薄的款式，並搭配矽游絲，不易受磁性影響，進而精準運行，一如母親所帶來的堅毅支持力量，恆常穩定。
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