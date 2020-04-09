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預約母親節誠摯心意 萬寶龍 寶璣 月相腕表獻溫馨

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
透過三款寶曦系列月相女表，萬寶龍向普天之下的母親致意。圖 / Montblanc提供。
透過三款寶曦系列月相女表，萬寶龍向普天之下的母親致意。圖 / Montblanc提供。

每到五月第二周的母親節，正是向母親或家人獻上關心情意的重要時刻。萬寶龍精選多款2020母親節獻禮，包含三款尺寸不同的寶曦系列日夜顯示腕表與全日曆腕表，向所有為生活努力的女性致意，也表達對天下媽媽一直以來為家庭付出的溫暖感謝。

34毫米的寶曦系列日夜顯示腕表，表面左側畫開一道雅緻的夜空，其間伴隨著閃閃星芒現身的月亮或太陽，一如母親在家庭中扮演的關鍵角色，默默付出與承擔。為了烘托母親的耀眼貢獻，指針與數字時標都使用了溫暖華麗的玫瑰金，同時八個時標再鑲嵌以鑽石，光彩奪目，另有30毫米的嬌小款式，適合不同風格穿搭。同時萬寶龍另有Bonheur幸運星系列的Boyfriend書寫工具，筆尖綴以象徵幸福（Bonheur）的流星，象徵在書寫之際，為母親帶來幸福好運程。

寶璣（Breguet）的Classique 7787月相盈虧顯示腕表，其實原為男表，但39毫米的尺寸也合適喜歡大尺寸的女性。玫瑰金原本偏紅潤、貴氣的特質，配上12點鐘的「當頭月」月相顯示，頗有母儀天下的莊嚴風範，同時591自動上鍊機芯是同類型中較輕薄的款式，並搭配矽游絲，不易受磁性影響，進而精準運行，一如母親所帶來的堅毅支持力量，恆常穩定。

591自動上鍊機芯除了夾板上的日內瓦波紋，玫瑰金自動盤也經機刻雕花紋飾，內外皆美型。圖 / Breguet提供。
591自動上鍊機芯除了夾板上的日內瓦波紋，玫瑰金自動盤也經機刻雕花紋飾，內外皆美型。圖 / Breguet提供。
寶璣，Classique 7787月相盈虧顯示腕表，玫瑰金，39毫米，自動上鍊機芯，時間顯示、月相顯示，價格店洽。圖 / Breguet提供。
寶璣，Classique 7787月相盈虧顯示腕表，玫瑰金，39毫米，自動上鍊機芯，時間顯示、月相顯示，價格店洽。圖 / Breguet提供。
萬寶龍，寶曦系列日夜顯示腕表，精鋼，自動上鍊機芯，34mm，時間顯示，月相顯示，10萬3,600元。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍，寶曦系列日夜顯示腕表，精鋼，自動上鍊機芯，34mm，時間顯示，月相顯示，10萬3,600元。圖 / Montblanc提供。

腕表 母親節 書寫

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