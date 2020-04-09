聽新聞
test
0:00 / 0:00
女星Chloë Sevigny聯名愛心包 蕭邦獻愛給媽媽與地球
瑞士頂級精品品牌蕭邦（Chopard），以紅毯珠寶和頂級鐘表出名，不過一直也有少量引進質感高雅的皮件配件。品牌聯合總裁暨創意總監卡羅琳更與時尚女星克蘿伊塞凡妮（Chloë Sevigny）合作聯名款晚宴手提包，裝飾蕭邦著名珠寶Happy Hearts同樣的愛心圖案，以環保永續的方式製作，是母親節向媽媽表達心意的另一種選擇。
克蘿伊塞凡妮為蕭邦設計的綠地毯系列手提包，以她自己收藏的40年代骨董方型提包的包形為靈感，有紅黑和深淺粉紅2種配色可選，由蕭邦採用負責任來源及可追溯來源的皮革製成，每道工序均符合Eco-Age的可持續發展原則，因難度高，相當少見於皮革業。除了提包，蕭邦經典的30毫米Happy Sports滑動鑽石自動腕表，以及以雋永的心形圖騰Happy Diamonds Icons系列珠寶，也都是討好媽媽的不敗推薦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言