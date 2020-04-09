女星Chloë Sevigny聯名愛心包 蕭邦獻愛給媽媽與地球

瑞士頂級精品品牌蕭邦（Chopard），以紅毯珠寶和頂級鐘表出名，不過一直也有少量引進質感高雅的皮件配件。品牌聯合總裁暨創意總監卡羅琳更與時尚女星克蘿伊塞凡妮（Chloë Sevigny）合作聯名款晚宴手提包，裝飾蕭邦著名珠寶Happy Hearts同樣的愛心圖案，以環保永續的方式製作，是母親節向媽媽表達心意的另一種選擇。

克蘿伊塞凡妮為蕭邦設計的綠地毯系列手提包，以她自己收藏的40年代骨董方型提包的包形為靈感，有紅黑和深淺粉紅2種配色可選，由蕭邦採用負責任來源及可追溯來源的皮革製成，每道工序均符合Eco-Age的可持續發展原則，因難度高，相當少見於皮革業。除了提包，蕭邦經典的30毫米Happy Sports滑動鑽石自動腕表，以及以雋永的心形圖騰Happy Diamonds Icons系列珠寶，也都是討好媽媽的不敗推薦。 蕭邦Green Carpet系列晚宴手提包，76,000元。圖／蕭邦提供 蕭邦Happy Diamonds系列18K白金鑲鑽項鍊，16萬1,000元。圖／蕭邦提供 蕭邦Happy Sports系列18K玫瑰金鑽表，50萬8,000元。圖／蕭邦提供 蕭邦Happy Diamonds系列18K玫瑰金鑽戒，92,000元。圖／蕭邦提供 蕭邦Green Carpet系列晚宴手提包，76,000元。圖／蕭邦提供 蕭邦Happy Diamonds系列18K玫瑰金鑲鑽項鍊，16萬1,000元。圖／蕭邦提供 蕭邦Happy Sports系列18K玫瑰金腕表，26萬2,000元。圖／蕭邦提供 蕭邦Green Carpet系列晚宴手提包，76,000元。圖／蕭邦提供 蕭邦Green Carpet系列晚宴手提包，76,000元。圖／蕭邦提供