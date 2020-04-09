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女星Chloë Sevigny聯名愛心包 蕭邦獻愛給媽媽與地球

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦母親節推薦（左）Happy Sports系列18K玫瑰金鑽表，50萬8,000元，（右）蕭邦Green Carpet系列晚宴手提包，76,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦母親節推薦（左）Happy Sports系列18K玫瑰金鑽表，50萬8,000元，（右）蕭邦Green Carpet系列晚宴手提包，76,000元。圖／蕭邦提供

瑞士頂級精品品牌蕭邦（Chopard），以紅毯珠寶和頂級鐘表出名，不過一直也有少量引進質感高雅的皮件配件。品牌聯合總裁暨創意總監卡羅琳更與時尚女星克蘿伊塞凡妮（Chloë Sevigny）合作聯名款晚宴手提包，裝飾蕭邦著名珠寶Happy Hearts同樣的愛心圖案，以環保永續的方式製作，是母親節向媽媽表達心意的另一種選擇。

克蘿伊塞凡妮為蕭邦設計的綠地毯系列手提包，以她自己收藏的40年代骨董方型提包的包形為靈感，有紅黑和深淺粉紅2種配色可選，由蕭邦採用負責任來源及可追溯來源的皮革製成，每道工序均符合Eco-Age的可持續發展原則，因難度高，相當少見於皮革業。除了提包，蕭邦經典的30毫米Happy Sports滑動鑽石自動腕表，以及以雋永的心形圖騰Happy Diamonds Icons系列珠寶，也都是討好媽媽的不敗推薦。

蕭邦Green Carpet系列晚宴手提包，76,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Green Carpet系列晚宴手提包，76,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds系列18K白金鑲鑽項鍊，16萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds系列18K白金鑲鑽項鍊，16萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Sports系列18K玫瑰金鑽表，50萬8,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Sports系列18K玫瑰金鑽表，50萬8,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds系列18K玫瑰金鑽戒，92,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds系列18K玫瑰金鑽戒，92,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Green Carpet系列晚宴手提包，76,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Green Carpet系列晚宴手提包，76,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds系列18K玫瑰金鑲鑽項鍊，16萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds系列18K玫瑰金鑲鑽項鍊，16萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Sports系列18K玫瑰金腕表，26萬2,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Sports系列18K玫瑰金腕表，26萬2,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Green Carpet系列晚宴手提包，76,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Green Carpet系列晚宴手提包，76,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Green Carpet系列晚宴手提包，76,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Green Carpet系列晚宴手提包，76,000元。圖／蕭邦提供

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