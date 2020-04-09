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米奇、米妮、史迪奇⋯Pandora推迪士尼8大經典人物串飾
每個人的成長歷程中，應該都有遇過迪士尼的經典人物，無論是米奇、米奇，還是101忠狗、史迪奇等，這些可愛又經典，且各自有獨立個性與故事的卡通角色，都讓每個人有著不同體悟。丹麥珠寶品牌Pandora，再度攜手迪士尼，以8大經典角色人物，創造大頭串飾，各有獨特設計。
8個經典角色包括米奇、米妮、瑪麗貓、史迪奇、布魯托、小丑魚尼莫、小斑與妙妙貓等。米奇串飾穿上經典紅色褲子，還有可愛的鼠尾巴，米妮則穿上經典紅色點點衣服與高跟鞋，瑪麗貓除了有睫毛，還有粉色蝴蝶結，史迪奇在造型上細心刻畫，以紫色琺瑯呈現出經典的打耳朵，布魯托有著吐舌動作，傳遞出童趣純真感。
認真勇敢的小丑魚尼莫，也有著一大一小的幸運鰭，總是微笑的「愛麗絲夢遊仙境」中的妙妙貓、「101 忠狗 2：倫敦大冒險」崇拜英雄的小狗小斑等，都成為各自的吊飾。即日起已經正式上市。
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