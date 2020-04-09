貴氣擔當 DIOR寶石晚宴包會自體發光

DIOR推出全新的Gem寶石晚宴包，匯集了女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri與珠寶創意總監Victoire de Castellane的靈感，以簡約線條的晚宴包結合寶石，打造氣場全開的奢華晚宴包。

深具女明星紅毯標配潛力的Gem寶石晚宴包，以洗鍊的輪廓和璀璨美鑽、華貴寶石為奢華加乘，從皮革挑選、珠寶配飾的鑲嵌，以至採用高級訂製的皮革鑲嵌工法製作，都體現Gem（寶石）的定義。晚宴包是來自義大利佛羅倫斯皮具工藝和巴黎傳統珠寶工坊結合的寫照，裝飾的寶石沿用品牌標誌性的珠寶設計符碼，例如迪奧先生鍾愛的玫瑰Rose Dior Bagatelle珠寶，或象徵幸運八芒星的Rose des Vents，結合2017年Maria Grazia Chiuri甫加入品牌時所發表的春夏配件D-Bee蜜蜂裝飾皮革晚宴包款，透過工匠以處理高級訂製服的皮革鑲嵌（Maroquinerie）手法，而不是車縫線或黏著的處理方式，除了不著痕跡地將寶石鑲嵌在包款上，也提升精緻尊貴感。