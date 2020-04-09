身份證有1、2、8送「橫膈膜」！哞哞屋燒肉菜單大升級

馬辣集團旗下的「哞哞屋和牛燒肉」，今年初轉戰吃到飽市場，推出「888元吃到飽」方案。哞哞屋本次除了延續吃到飽服務外，自4月10日起，再將吃到飽菜單新增美國經典1855 PRIME冷藏安格斯黑牛霜降、雪花等肉品。另外消費者身份證字號含1、2、8任一數字，免費升級「春櫻蜜桃雪酪」無限量暢飲；同時對中2個數字，再加贈「極上奢華橫膈膜」。

位於西門町商圈的哞哞屋，標榜店內僅使用CHOICE等級以上肉品，採現點、現切的服務，並提供雙人套餐、海陸套餐等等不同選擇。自年初供應至今的吃到飽專案，也將於4月10日起進行食材升級。除了保有原本的美國SRF極黑和牛、澳洲M7黑毛和牛、澳洲特級牛舌、美國Prime黑牛牛排、西班牙伊比利豬等多種食材任君取用之外，再新增美國經典1855 PRIME冷藏安格斯黑牛霜降、雪花、帶骨牛小排，還有台灣究好豬戰斧豬排，以及蜜紅豆抹茶布蕾，同樣是無限供應，每人888元。

業者表示，新增的食材中，首推「美國經典1855 Prime冷藏安格斯黑牛」。此品全程以專業雪櫃運送，維持在0～2°C冰溫空間，達到濕式熟成作用，可完整呈現多汁口感與鮮甜原味。另外「台灣究好豬戰斧豬排」則是整支連骨帶肉上桌，讓民眾可以豪邁爽嗑。