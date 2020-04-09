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軍事迷必備！PALLADIUM再升級注入美、法軍用標準打造正統迷彩系列鞋款

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PALLADIUM以美、法軍用標準的迷彩，來創造全新的CAMO PACK CAPSULE系列鞋款。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM以美、法軍用標準的迷彩，來創造全新的CAMO PACK CAPSULE系列鞋款。圖／PALLADIUM提供

如果你熱愛迷彩圖案、軍事風，那麼PALLADIUM以美、法軍用標準的迷彩，來創造全新的CAMO PACK CAPSULE系列鞋款，讓你穿上就充滿男性魅力。另外，不可錯過的還有Timberland回顧過往系列，以經典戶外服的功能性及剪裁為藍圖，同時加入迷彩設計，重新打造全新的登山裝備。

PALLADIUM美軍迷彩PAMPA HI OG CAMO鞋2,680元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM美軍迷彩PAMPA HI OG CAMO鞋2,680元。圖／PALLADIUM提供

這一季，擅於打造軍靴的PALLADIUM將軍規提升至最高等級，將英、美、法各國軍用迷彩導入招牌款式中，推出全新的CAMO PACK CAPSULE系列鞋款。品牌採用軍事網巾布、純棉軍用帆布來製成鞋身，其中的PAMPA HI OG CAMO、PALLAPHOENIX OG CAMO鞋跟可撕黏魔鬼氈布章，提供了國旗與品牌Logo布章替換。值得一提的是PALLAKIX鞋，還備有隱藏版英軍迷彩配色，而PALLAKIX 90 LOW CAMO的鞋跟車縫國旗布章，來體現軍魂精神，而且每一雙鞋也都運用了軍用迷彩布標吊牌，並在鞋緣裝飾了PALLADIUM標籤金屬。

PALLADIUM英軍迷彩PALLAKIX 90 LOW CAMO鞋3,380元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM英軍迷彩PALLAKIX 90 LOW CAMO鞋3,380元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM法軍迷彩PAMPA HI OG CAMO鞋2,680元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM法軍迷彩PAMPA HI OG CAMO鞋2,680元。圖／PALLADIUM提供

同樣是迷彩元素，Timberland則是透過戶外運動風衣來呈現，並加入NeoVent-S技術提供極高透氣度，即使長時間穿也仍舒適。Timberland延續了Nature Needs Heroes的概念，在產品設計中逐漸採用更多回收、有機及可再生物料，像是Urban Camo AOP Windbreaker迷彩運動風衣，除了具透氣性外，也以40%再生聚酯纖維製成。不僅如此，OXFORD皮面運動鞋，鞋面也是採用50%回收塑膠瓶構成的ReBOTL™物料，及來自低污染認證的LWG銀級製革廠製作的皮革，呼應可持續發展的品牌理念。

Timberland URBAN CAMO AOP WINDBREAKER風衣6,900元。圖／Timberland提供
Timberland URBAN CAMO AOP WINDBREAKER風衣6,900元。圖／Timberland提供

Timberland OXFORD皮面運動鞋3,500元。圖／Timberland提供
Timberland OXFORD皮面運動鞋3,500元。圖／Timberland提供

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