盡管近期餐飲業因為新冠肺炎疫情蔓延，業績受到影響，但是餐飲仍是國人最愛的創業首選，曾經遊走於法律邊緣，從事金融代辦行業的紀孝祖，看到學長在餐飲業打下一片江山，加上神明的指示，立定志向要好好經營一個事業時，一口氣在短時間內開了便當專賣店和燒肉丼兩家店。

紀孝祖雖然唸餐飲管理，但退伍之後從事遊走法律邊緣的金融代辦行業，曾經月入50萬元，開賓士車，賺得多花得多，easy money存不下來，這種日子過了五年多，遇上全球金融海嘯，當時已在中和買房，身上的房貸加上卡債借款，揹了1000多萬元欠款，加上日常開銷大，領死薪水的上班族工作，他根本看不上眼，轉業究竟該做什麼，陷入長考。

一直都有跟學長李存祥（派克脆皮雞排創辦人）聯絡，沒工作之後，某天紀孝祖與李存祥深入聊天，發現長自己一歲、也曾經玩物喪志（玩車）、負債百萬的李存祥和以前不一樣了，因為創業讓學長看起來成熟穩重，對自己的事業充滿信心；才察覺自己過往日子太浮，是假象，不可能做一輩子，加上宗教信仰讓他決定走上正途。

紅燒控肉和蔥燒滷排骨是愛吃肉老饕的最愛。 記者仝澤蓉／圖

紀孝祖家族裡有親人開餐廳，打從13歲起便開始在店裏打工、外場點菜送餐點，服務業對他而言不陌生，加上天性熱情、好交友、親和力夠；他體認到每個人每天都要吃飯、吃三餐，「安全又美味的食物」會是一門永續的生意，打定主意朝餐飲業發展。

加盟派克雞排 開啟創業夢

2007年便加入「派克脆皮雞排」，成為最早的加盟主，由於地點鄰近遠東科學學區，競爭激烈，雖採取平價策略，但剛開始賣雞排的前三個月處於開發客戶的階段，紀孝祖不諱言，一開始狀況真的很慘，曾經有一天只賣800元，全靠工讀生在中午尖峰時間發海報做宣傳。後來是下午茶的策略奏效，外送時的香味突然在遠東科學園區一炮而紅。

後來由於市面上雞排加盟和自創便當品牌非常多，競爭激烈之外，產業本身也容易受到外在因素影響，例如禽流感和頂新油品等食安問題，讓消費者不敢吃炸雞，生意掉了6、7成，還有仿冒品牌瓜分生意，甚至是新品牌崛起的競爭壓力，再加上成本問題，讓利潤越來越低，炸雞排甚至還有季節因素，冬天好、夏天差，二者大約有三成的差別。

經過八年的歷練，一直都有創業夢的紀孝祖仍希望擁有自己的品牌，在神明指示「賣便當，做正餐的生意對你最好」下，利用半年時間研發雞、牛、豬、羊、魚等主食與配菜設計，2015年重新裝潢，用原本的店面開「極度飯桶」便當店，主打最高CP值，雙倍厚實主食+雙倍分量飯食，位於中和連城路靠近遠東園區，挑戰在地人喜歡俗擱大碗的味蕾。

接連開2間店 養出老主顧

第一間站穩腳步後，紀孝祖在2018年1月又開第二間店「狠激丼燒肉丼飯專賣店」，離「極度飯桶」便當店走路約八分鐘，相距不遠，好友陳清宏原本從事精裝版童書直銷業務工作也想轉行，於是努力學做菜，考試取得「丙級餐飲證照」，並成為紀孝祖的合夥人。

經歷創業的起起伏伏，紀孝祖認為，餐飲業要永續經營有幾大因素，研發口味，好食材，不隨意漲價，即使漲價食材也不縮水，現在還需社群媒體曝光，他加入「我是中和人」臉書10多萬人社團擴大客群。

紀孝祖說，食材好的關鍵當然是新鮮，以極度飯桶招牌「精燉紅燒控肉」來說，每天肉販清晨新鮮配送，不用冷凍肉，主廚費工滷製，手工分割、逼油、炒香、滷製、泡製、長達四小時，入味軟嫩Q彈，已成為愛吃肉的老饕的最愛，有時客人買不到，撲了個空，還會生氣；另個招牌「蔥燒滷排骨」也是製作過程繁複，曾有客戶一次下單500份，還有客人連續吃一個禮拜也不厭倦。

至於「狠激丼燒肉丼飯專賣店」，主打肉外，飯量也特別加量，主廚特製隱藏版，安格斯厚切牛丼、松阪豚肉丼，100%原牛高品質，半隻龍蝦放入丼飯，再加上安格斯厚切牛，還有白飯湯品飲料無限供應吃到飽，被客人稱為中和超浮誇龍蝦丼飯。

現在附近竹林中學、南山中學、中永和里長、宮廟寺廟、上市上櫃公司、遠東科學園區內的公司行號，都是常客，動輒訂200、300盒的便當，讓生意穩定成長。