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台版李英愛女模超吸睛 綠藤生機眼周保養新品引關注

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台版李英愛女模超吸睛，綠藤生機眼周保養新品引關注。 圖／綠藤生機提供
台版李英愛女模超吸睛，綠藤生機眼周保養新品引關注。 圖／綠藤生機提供

同樣有著澄澈的雙眼、靜謐的氣質、白淨的肌膚，綠藤生機近日發表眼周保養新品，清麗的女模，像極了韓國女星李英愛，立刻引發網友關注。同時，綠藤生機也再度提出挑戰既定眼周保養的新思維，推出市場中罕見的獨特油水雙層型態的眼周保養品。

綠藤生機拋出「眼周保養需求與臉部其實大同小異」的新思維，但符合真實嗎？對此，皮膚科醫師蔡依倫解釋，眼周與臉部保養的相同點是，眼周肌膚就是臉部肌膚的一部分，兩者結構相近，同樣需要完整的保濕機制，也同樣能夠透過保養品活性成分的幫助，對抗老化與外界的刺激傷害。

不過，卻有「小異」之處，在於眼周肌膚的角質較薄、油脂分泌較少，加上每天眨眼、揉眼、卸妝等動作，讓眼周成為容易透露年齡的部位。

那麼，眼周保養品是否必須？對此，蔡依倫則表示，就成分而言，並不容易判斷一般眼霜與乳霜的不同，消費者不應該迷信保養越多越好，而應當從簡單開始，找到最適合自己的保養方式。

蔡依倫進一步指出，一般眼周會特別需要保養的族群，通常是肌膚屬於特別脆弱、動作更頻繁的「乾燥系」、「笑顏派」、「眼妝控」，或非常在意完美的「細紋偏執者」，而這些族群則可以考慮活性密度更高的眼周保養。

而關於眼周保養新品「澄澈眼部雙精華」，綠藤生機共同創辦人廖怡雯指出，這次品牌特別延續臉部保養人氣商品「綠色海洋精華油」的經典成分，在澄澈眼部雙精華的上層油萃精華中，添加了來自布列塔尼海域的海洋藤竹油萃成分，更跨越海拔 2000 米，採集庇里牛斯山的高山湖泊中生長的澄澈湖藻萃取 (Coelastrella Vacuolata)和高山湖藻萃取 (Watanabea Reniformis) 兩種特殊藻類成分，訴求透過天然成分來改善紋路，提升眼周的緊緻度與明亮感。

此外，在下層透明的水相精華中，綠藤生機這次更以訴求可提升肌膚含水量的印度刺竹發酵萃取物做為整瓶精華液基底，取代純水。

同時，還集結紫蘇葉、德國洋甘菊、光果甘草根、積雪草、蜀葵花、西洋蒲公英與三七草等七種舒緩修護功能草本的「專利修護七方」。

不過，這次綠藤生機也令外界好奇的是，為什麼「澄澈眼部雙精華」捨棄常見眼部保養品的乳霜型態，堅持採用目前市場上還不常見的油水雙層劑型設計？

對此，廖怡雯回應表示，延續綠藤生機堅持純淨保養配方原則，眼周保養品研發過程中，品牌首先捨棄界面活性劑等非必要成份，同時也主動捨棄了兩種效果，包括：不求即刻有感的「妝點」效果，去除拉提用膠體、修飾性粉體，讓保養回歸保養本質。此外，「澄澈眼部雙精華」也不求非必要成分的滲透效果，因此不含界面活性劑，以最自然的原態油水雙相成分，滲透滋潤肌底。

「澄澈眼部雙精華」是市場中罕見的獨特油水雙層型態的眼周保養品。 圖／綠藤生機提供
「澄澈眼部雙精華」是市場中罕見的獨特油水雙層型態的眼周保養品。 圖／綠藤生機提供

李英愛

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