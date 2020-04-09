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歐美日手工梳都來自台灣？打造在地品牌傳承四十年手藝

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

很多日本歐美大牌梳子，其實都來自台灣製造，卻因沒有建立自己的品牌而成為國際大牌的無名英雄，無非研製所創辦人Junnic與台灣製梳職人合作，希望台灣製造的好手藝能揚名國際，傳承師傅們超過四十年的驕傲！

台灣，曾經的世界工廠，當年的台灣製造就是品質保證。然而在製造業的外移之下，台灣製造漸漸沒落，根留台灣的楊師傅說：「我們大部分做日本的訂單，因為日本人比較挑惕啦！如果日本人能肯定你，其他國家幾乎都能肯定你。」楊師傅像極了老一輩打拼的台灣代表，一輩子默默專研做梳子，謙虛又帶點自傲「日本如果要做梳子，第一考慮就是我這邊，台灣我就是唯一了。」卻又難掩自己身投一輩子的產業逐漸式微的惆悵。

Junni看著台灣梳子如此好用，卻只能是幫大品牌代工的角色，她決定要聯合各個製造環節，做出能代表台灣，又能讓世界看見的梳子。定下遠大的夢想，她開始著手改革既有產品。市面上的黃金梳都號稱不起靜電，然而根據經驗，這只是因為台灣氣候宜人，不會太冷太乾燥，若是離開台灣，還是會有靜電問題的產生。在親自跑工廠了解製程後，才發現鐵製的梳針，無論外加什麼電鍍層，都還是會引起靜電問題，於是毅然決然更換成本更高、卻相對穩定很多的銅針，杜絕靜電問題，也讓梳針使用能夠更加持久。

「多數人常常會誤會，女性、長髮才需要梳頭。其實，你該梳的不只是頭髮，而是頭皮。只要有頭皮的人，就該梳頭。

無非研製所，為了將梳頭的正確觀念推廣出去，創辦人Junni 花了五年的時間在中國淘寶販售台灣梳子，在銷售的第一線面對敢言的客，「中國的客人很尖銳，一上來就怕你佔他便宜，不管他的使用狀況，會很急躁的先罵你的商品。當初選擇淘寶就是想要挑戰，習慣低價商品的用戶群如何接受高價品，也藉由他們的快速反應來檢討自己的不足。」在五年的磨練後，最終做出她心中完美的梳子。

如何讓「梳子」這個產品升值，是 Junni 一直思考的事情，而讓台灣的梳子升值，也同時是希望能讓台灣梳子工廠的好手藝，能有一個台灣自己品牌的出海口。

「台灣人都驕傲台灣製造，卻很難說出台灣製造好在哪裡。無非研製所的存在，就是想做到不愧對台灣製造這四個字，我們從梳子出發。台灣驕傲，無非做出最好，無非是不辜負師傅們的用心。」

Uffy 無非研製所的無非按摩梳全系列，基本款高級木雙入禮盒，現在已經在有.設計上架，詳情請上有.設計uDesign查詢。

日本 品牌

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