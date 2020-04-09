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夢幻獨角獸色＋薄荷涼感 蘭蔻最強「蜜糖潤唇膏」登場！
這陣子因為防疫緣故，出門在外幾乎離不開口罩，口罩戴久了經常也會忘了喝水，嘴唇乾裂現象變得更嚴重。蘭蔻今年全新推出「絕對閃耀水蜜光潤唇膏」，不只有夢幻的獨角獸微潤色選，還加入沁涼舒緩薄荷配方，讓雙唇被滋潤的同時舒適度大提升，也更適合台灣經常悶熱的天氣型態。
去年蘭蔻首次以三大精油與頂級抗老成份「普拉絲鏈Pro-XylaneTM」調合，打造出顯色飽和又保水的「絕對閃耀水蜜光唇膏」，這次延續好口碑，將在4月17日全新推出「絕對閃耀水蜜光潤唇膏」，以蘇打薄荷糖、蜜桃跳跳糖、莓果軟糖等5種絕對引爆少女心的晶瑩柔嫩色調，讓喜歡素雅妝容的女性也能感受這股滋潤感。
這次「絕對閃耀水蜜光潤唇膏」號稱是雙唇的「潤唇薄荷糖」，就是因為全新添加薄荷萃取，呈現出清涼舒緩的唇部觸感。蘭蔻頂級抗老成份「普拉絲鏈」能使唇膏均勻滑順延展化為輕柔水亮色澤，另外還添加珍稀「玫瑰精萃」，提升保濕、補水效果，「維他命E」和「夏威夷果油」則是分別強化潤澤度及淡化唇部紋路。
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