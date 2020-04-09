你手中的咖啡杯「是你喝的咖啡做的」

根據統計，台灣人一年約喝掉6億杯外帶咖啡，不僅產出龐大廢棄咖啡渣，其大量的外帶紙杯垃圾更驚人的可繞地球1.35圈！於是，愛喝咖啡的我們常常想著：「除了不再使用一次性外帶杯外，是否有可能為地球改善更多問題呢？」「是否能有一款同時滿足隨行便攜的實用性、並且兼具環保與生活美感的咖啡隨行杯呢？」

擅長轉化在地意象的厝內，觀察生活需求，發現天然、輕盈且耐用的竹纖維符合全家大小屋內、外出的使用。自2016年投入竹纖維產品開發，到近兩年加入升級再製(upcycling)概念：從預先取得竹材乾淨、無法完整利用的部位，研磨成粉後加入咖啡店蒐集而來的咖啡渣，運用獨家處理技術，將100%天然的原料熱壓成型，讓不含BPA且可自然分解的咖啡渣自然混色變化成為杯身獨一無二的印記與故事。

厝內Coffee-cycle 隨行杯 ，以升級再製(Upcycling)概念，運用100%天然材質製成：Coffee-cycle 隨行杯利用可自然分解的竹纖維加上原本被視為廢料的咖啡渣，透過獨家材質處理技術與熱壓技術，賦予竹材邊角料與咖啡廢料新生命，讓資源循環不息。

Coffee-cycle 隨行杯配件外加的設計方便清卸，寬口杯口清洗便利；採用食用級矽膠塞蓋，改善外帶咖啡移動時液體易潑灑的問題；杯體配件耐熱100度，可進微波爐加熱與熱水式洗碗機清洗；同時設計線條細膩簡潔，室內外兩棲合用。