你手中的咖啡杯「是你喝的咖啡做的」
根據統計，台灣人一年約喝掉6億杯外帶咖啡，不僅產出龐大廢棄咖啡渣，其大量的外帶紙杯垃圾更驚人的可繞地球1.35圈！於是，愛喝咖啡的我們常常想著：「除了不再使用一次性外帶杯外，是否有可能為地球改善更多問題呢？」「是否能有一款同時滿足隨行便攜的實用性、並且兼具環保與生活美感的咖啡隨行杯呢？」
擅長轉化在地意象的厝內，觀察生活需求，發現天然、輕盈且耐用的竹纖維符合全家大小屋內、外出的使用。自2016年投入竹纖維產品開發，到近兩年加入升級再製(upcycling)概念：從預先取得竹材乾淨、無法完整利用的部位，研磨成粉後加入咖啡店蒐集而來的咖啡渣，運用獨家處理技術，將100%天然的原料熱壓成型，讓不含BPA且可自然分解的咖啡渣自然混色變化成為杯身獨一無二的印記與故事。
厝內Coffee-cycle 隨行杯，以升級再製(Upcycling)概念，運用100%天然材質製成：Coffee-cycle 隨行杯利用可自然分解的竹纖維加上原本被視為廢料的咖啡渣，透過獨家材質處理技術與熱壓技術，賦予竹材邊角料與咖啡廢料新生命，讓資源循環不息。
Coffee-cycle 隨行杯配件外加的設計方便清卸，寬口杯口清洗便利；採用食用級矽膠塞蓋，改善外帶咖啡移動時液體易潑灑的問題；杯體配件耐熱100度，可進微波爐加熱與熱水式洗碗機清洗；同時設計線條細膩簡潔，室內外兩棲合用。
厝內從台灣這片土地出發，運用100%可自然分解素材，結合在地關懷與設計思考，讓你手中的咖啡杯不只是咖啡杯，更是第一組友善地球、家人安心、使用便利的咖啡渣環保隨行杯。更多資訊，請上有.設計uDesign查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言