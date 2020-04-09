今起開放寄海外口罩 她收不到快撐不下去「但不怪罪」

今天起開放正式開放寄口罩給海外二等親，不過根據中華郵政公告，有111個國家和地區因為目前無航班，無法順利接收，旅外的國人心情大有不同。

在日本工作的杜先生說，聽到日本可以收到口罩，有種「紓困」感覺，累積已久的擔憂得到了救贖。在東京缺這個、缺那個，尤其是口罩已經超過一個月都買不到，令人焦慮。

杜先生說，他在台灣的家人聽到後很擔心，一知道可以寄馬上詢問他，很慶幸台灣還有多的口罩，而且足以幫助在外國人，感激在心。

杜先生說，在日本待了幾年發現，台灣防疫制度比日本好上許多，不僅政府確保口罩庫存，民眾還可用手機買口罩。反觀日本，就沒有所謂分配制度，需要自己去藥妝店找尋，排了兩小時還不一定買的到，台灣在口罩上的管控，是世界有目共睹。

3月到澳洲打工度假的黃小姐說，她只從台灣帶80片左右口罩，現在住在墨爾本，是澳洲確診新冠肺炎第二嚴重的城市，因為政府沒有控管口罩數量，現在當地幾乎已經買不到口罩，只剩零星的大陸貨。她為求品質不敢冒然配戴，連酒精、乾洗手也都全被掃光，這樣的情形已經超過一個月。

黃小姐說，因為她與男友同住，所以兩個人分80個口罩，預計只能撐一個多月，現在口罩已經要沒了，快要撐不下去，最慘的狀況就是要重複使用，或是乾脆都不要出門。

她說，她的家人曾經詢問過是否要幫忙郵寄口罩，後來得知澳洲不在可寄的範圍內，自己非常認命，也覺得都是自己的選擇，無法怨天尤人，更不會怪罪政府，「可以寄很好，不能寄也不會強求。」