避免交叉感染！ 日本物流改不簽收 外送披薩放門外

日本已有宅配人員感染新冠肺炎，兩大宅急便各有抗疫措施。佐川宅急便本月起暫停會共用觸控筆的電子簽名，黑貓宅急便上個月更可依客戶需求省略蓋印或簽名手續，直接將包裹放在玄關等處。對於國外以不簽收來預防交叉感染，中華郵政副總經理郭純陽說，或許改用拍照存證等可代替簽收，但目前還不到使用這種方法的時候，要觀察國內疫情的變化。

日本黑貓宅急便於送貨時會透過對講機，確認收件人意願，如果同意不簽名、蓋印，就將物品放在家門口等處，不再面對面投遞。

佐川宅急便從五年前起，在收據蓋印、簽名以外，引進智慧型手機的電子簽收，提高管理效率。不過電子簽名時使用的是同一支觸控筆，相互感染的機率太高，本月起取消這種方式。但因佐川的宅配員有人感染新冠病毒，也有日本人認為應仿效黑貓直接免除任何簽收，才是最佳防疫之道。

另一方面，日本必勝客從3月中旬也推出「放置披薩」的外送服務，外送員可依需求，不再親手把披蕯送交到客人手中。日本必勝客說，其實過去一直有人希望提供非直接送餐服務，理由像是不想被外送員看到本尊、不想互相交談，家有小小孩的人不希望陌生人進家門，這次因疫情擴大，決定提供新的服務。

對於以其他方式取代傳統的蓋章簽收，中華郵政工會持反對態度，理事長吳文豐說，有互信不必簽收固然有助防疫，但「在台灣太難接受了」。

吳文豐說，現在有確實送達、簽收「都可能被告」，不簽收的糾紛恐怕會更多，很怕民眾之後來申訴。