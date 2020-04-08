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像吃完奶油糖的柔滑感 COCO晶亮水唇膏全新12色登場

聯合報 / 記者吳曉涵/即時報導
COCO晶亮水唇膏#126 搖擺：飽和絲緞光玫瑰木色 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏#126 搖擺：飽和絲緞光玫瑰木色 3g，1,280元。圖／香奈兒提供

喜歡吃糖果的人一定都有這種體驗，吃了含有奶油成分的糖果後嘴唇上會有一種柔滑感，加上濃郁的香氣超級療癒。香奈兒在2019年推出的COCO晶亮水唇膏妝感就是類似如此，極致保濕的水感油性質地抹出絲滑光亮的妝效搭配顯色特性，讓人像是吃了色彩繽紛的水果口味奶油糖，擁有甜膩膩的雙唇。

今年香奈兒COCO晶亮水唇膏為原本的30種色選陣容再添加新色，包含主打色「#118冰凍：櫻花粉」

、「#116輕鬆：裸粉色」、「#122玩樂：甜莓粉」、「#126搖擺：飽和絲緞光玫瑰木色」、「#138感受：糖果粉」、「#146絢麗：金燦橘」等在內的全新12色，讓選擇更豐富，大陸美妝部落客也在小紅書搶先試色，充滿氣質的粉色調或霸氣銳利紅唇色看起來都好美呀！

除了新色之外，這次同樣也延續搭配透明反射口紅蓋，讓所有顏色可以一目了然，無須開蓋確認。同時，香奈兒時尚恆采指甲油也推出像是「#753樂章：糖果粉」、「#759能量：螢亮粉」等5色嶄新色彩，和COCO晶亮水唇膏全新12色預計在5月1日起於香奈兒全櫃點正式上市。

今年香奈兒COCO晶亮水唇膏為原本的30種色選陣容再添全新12色。圖／香奈兒提供
今年香奈兒COCO晶亮水唇膏為原本的30種色選陣容再添全新12色。圖／香奈兒提供
時尚恆采指甲油#753樂章：糖果粉 13ml 限量，880元。圖／香奈兒提供
時尚恆采指甲油#753樂章：糖果粉 13ml 限量，880元。圖／香奈兒提供
大陸美妝部落客也在小紅書搶先試色，充滿氣質的粉色調或霸氣銳利紅唇色看起來都好美呀！。圖／摘自小紅書
大陸美妝部落客也在小紅書搶先試色，充滿氣質的粉色調或霸氣銳利紅唇色看起來都好美呀！。圖／摘自小紅書
COCO晶亮水唇膏#138感受：糖果粉 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏#138感受：糖果粉 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏#116輕鬆：裸粉色 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏#116輕鬆：裸粉色 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
今年香奈兒COCO晶亮水唇膏為原本的30種色選陣容再添全新12色。圖／摘自小紅書、香奈兒提供
今年香奈兒COCO晶亮水唇膏為原本的30種色選陣容再添全新12色。圖／摘自小紅書、香奈兒提供
大陸美妝部落客也在小紅書搶先試色，充滿氣質的粉色調或霸氣銳利紅唇色看起來都好美呀！。圖／摘自小紅書
大陸美妝部落客也在小紅書搶先試色，充滿氣質的粉色調或霸氣銳利紅唇色看起來都好美呀！。圖／摘自小紅書
今年香奈兒COCO晶亮水唇膏為原本的30種色選陣容再添全新12色。圖／香奈兒提供
今年香奈兒COCO晶亮水唇膏為原本的30種色選陣容再添全新12色。圖／香奈兒提供
今年香奈兒COCO晶亮水唇膏為原本的30種色選陣容再添全新12色。圖／香奈兒提供
今年香奈兒COCO晶亮水唇膏為原本的30種色選陣容再添全新12色。圖／香奈兒提供
時尚恆采指甲油#759 能量：螢亮粉13ml 限量，880元。圖／香奈兒提供
時尚恆采指甲油#759 能量：螢亮粉13ml 限量，880元。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏主打色#118 冰凍：櫻花粉 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏主打色#118 冰凍：櫻花粉 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏#146絢麗：金燦橘 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏#146絢麗：金燦橘 3g，1,280元。圖／香奈兒提供

香奈兒

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