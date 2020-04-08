像吃完奶油糖的柔滑感 COCO晶亮水唇膏全新12色登場

喜歡吃糖果的人一定都有這種體驗，吃了含有奶油成分的糖果後嘴唇上會有一種柔滑感，加上濃郁的香氣超級療癒。香奈兒在2019年推出的COCO晶亮水唇膏妝感就是類似如此，極致保濕的水感油性質地抹出絲滑光亮的妝效搭配顯色特性，讓人像是吃了色彩繽紛的水果口味奶油糖，擁有甜膩膩的雙唇。

今年香奈兒COCO晶亮水唇膏為原本的30種色選陣容再添加新色，包含主打色「#118冰凍：櫻花粉」

、「#116輕鬆：裸粉色」、「#122玩樂：甜莓粉」、「#126搖擺：飽和絲緞光玫瑰木色」、「#138感受：糖果粉」、「#146絢麗：金燦橘」等在內的全新12色，讓選擇更豐富，大陸美妝部落客也在小紅書搶先試色，充滿氣質的粉色調或霸氣銳利紅唇色看起來都好美呀！