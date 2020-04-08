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滿滿芋泥！gelato pique café「金沙芋泥可麗餅」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「金沙芋泥可麗餅」，每份160元。圖／gelato pique café提供
「金沙芋泥可麗餅」，每份160元。圖／gelato pique café提供

來自日本的法式傳統可麗餅店gelato pique café，期間限定推出「金沙芋泥可麗餅」、「芋頭牛奶霜淇淋」兩款新品，以新鮮的在地食材，融合經典的法式甜點，帶來時尚的甜蜜滋味。

目前在台北、台中均有分店的gelato pique café，在今年2月甫與辻利茶舖再度攜手，推出3款抹茶系可麗餅。今春又與蜷尾家合作，推出芋頭牛奶霜淇淋。而全新推出的「金沙芋泥可麗餅」，採用台中大甲新鮮芋頭所製成的芋泥，以及鹹蛋黃流沙作為內餡，外皮則是ECHIRE發酵奶油及小麥粉所製作而成的可麗餅皮，除了綿密的口感之外，還有甜鹹交錯的層次滋味，單支售價160元。

另外已經悄悄登場的「芋頭牛奶霜淇淋」，乃是gelato pique café與蜷尾家的聯名之作，由台中大甲芋頭與澳洲牛乳融合而成，有著甜而不膩的芋頭香氣，每支售價130元。

除了gelato pique café之外，COLD STONE自4月10日起，也新推出「金芋良圓」冰淇淋，同樣是使用大甲檳榔心芋熬煮而成的芋泥為重點，再搭配金沙蛋黃特製的金沙醬，共同拌入經典的香奶冰淇淋中，最後灑上小麻糬增添嚼勁口感，單杯140元起，都是滿足芋頭控的春季新品。

芋頭牛奶霜淇淋，每份130元。圖／gelato pique café提供
芋頭牛奶霜淇淋，每份130元。圖／gelato pique café提供

冰淇淋 甜點

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