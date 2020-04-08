滿滿芋泥！gelato pique café「金沙芋泥可麗餅」登場

來自日本的法式傳統可麗餅店gelato pique café，期間限定推出「金沙芋泥可麗餅」、「芋頭牛奶霜淇淋」兩款新品，以新鮮的在地食材，融合經典的法式甜點，帶來時尚的甜蜜滋味。

目前在台北、台中均有分店的gelato pique café，在今年2月甫與辻利茶舖再度攜手，推出3款抹茶系可麗餅。今春又與蜷尾家合作，推出芋頭牛奶霜淇淋。而全新推出的「金沙芋泥可麗餅」，採用台中大甲新鮮芋頭所製成的芋泥，以及鹹蛋黃流沙作為內餡，外皮則是ECHIRE發酵奶油及小麥粉所製作而成的可麗餅皮，除了綿密的口感之外，還有甜鹹交錯的層次滋味，單支售價160元。

另外已經悄悄登場的「芋頭牛奶霜淇淋」，乃是gelato pique café與蜷尾家的聯名之作，由台中大甲芋頭與澳洲牛乳融合而成，有著甜而不膩的芋頭香氣，每支售價130元。