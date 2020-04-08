疫情持續追劇夯 TCB推HBO GO提供熱門影音年費千元有找

新冠肺炎持續，人們減少外出，追劇丶追影片正夯。「楓林網」今被告侵權，選擇正版授權影片，看得更安心！

HBO GO線上影音服務首次在台灣正式推出，TBC台灣寬頻通訊顧問股份有限公司用戶將搶先，隨時隨地下載和串流播放紅火影音節目。

「西方極樂園（WESTWORLD）」「冰與火之歌：權力遊戲（GAME OF THRONES）」和「通靈少女（THE TEENAGE PSYCHIC）」的粉絲們可隨時隨地觀看他們最喜歡的影集！

TBC的用戶只要從手機應用程式商店下載HBO GO App，選擇HBO GO升級計畫，登入後就可無限制地透過網路觀賞和下載數千小時的熱門娛樂影音節目，其中包括最新的好萊塢首映電影、HBO和CINEMAX的獨家原創內容，以及亞洲原創影集和熱門兒童節目。

TBC有線電視因應疫情，提供宅在家優惠價每月只要99元或一年999元。豪華電影套餐、HBO套餐或豪樂組的數位用戶，再享特惠價，一年799。TBC旗下系統台的用戶，只要透過TBC官網（https://www.tbc.net.tw/Program/HBOGO）即可線上訂閱，或者可到各門市或撥24小時服務專線洽詢。

「西方極樂園」第3季在3月16日與美國同步首播，可以在HBO GO上觀看，還有HBO全球熱門影集，HBO Asia原創大製作，WarnerMedia近年在台灣投資拍攝台灣原創作品，包括「通靈少女」第一季與第二季，以及「我們與惡的距離」均大受歡迎，而其他台灣作品包括「戒指流浪記」和「獵夢特工」預計2020年在HBO和HBO GO上首播。

HBO GO擁有豐富的影音資源，收錄了屢獲大獎的電影和金獎電視劇集，還有卡通頻道「熊熊遇見你」「探險活寶」和「飛天小女警」提供中英文兩種語言字幕可供切換。

HBO GO另提供直播功能，觀眾可以隨時利用網路收看HBO和CINEMAX頻道直播。每個HBO GO帳戶可以註冊5個設備，同時間最多可以有兩個設備收看，並且支援AirPlay和Chromecast。

此外，利用HBO GO的下載功能，用戶就能將喜愛的影集與電影下載到行動裝置上，離線觀賞。