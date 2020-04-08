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戴口罩悶到「狂冒痘」！3步驟搭配抗痘精華還原雞蛋肌
隨著天氣變熱，還是得要戴著口罩在外面趴趴走，許多人也開始因為下半臉都被口罩悶著，所以狂出油與冒痘痘，讓肌膚狀況變差，讓原本的雞蛋肌，都變成痘痘肌。
皮膚科醫生就提醒，天氣變熱、變悶時，戴口罩時更要注意自己皮膚的狀態，想要成功抗痘，要有以下三步驟。
步驟一、徹底清潔
如果戴口罩時，臉上有擦防曬或是底妝，回家之後，一定要馬上先用卸妝，再加碼清潔，油性肌膚的清潔更要注意，不要一昧選擇清潔力過強的洗臉商品，而是以溫和洗淨為主，記得一定要洗兩次，可以用冷水洗臉，讓肌膚狀況恢復穩定性。
步驟二、充分保濕
臉上肌膚狀況不穩定時，保濕就相對重要，保濕沒做好，當然會狂長痘痘與粉刺，因此洗完臉後，肌膚的保濕很重要，可以讓肌膚油水平衡，在家時讓肌膚好好呼吸保濕，以免白天時會狂冒痘。
步驟三、使用抗痘精華
如果真的開始冒痘痘了，適時的使用抗痘精華，可以舒緩臉部的問題，但要注意，抗痘精華中是否有衛福部核可的成分，使用正確的產品，才會真正的有用。
最近兩大台灣品牌，都推出抗痘精華，幫助大家對抗臉部問題。
台灣自創保養品牌BFFECT，推出第三代「抗痘精華液」，內含衛福部核可的抗痘成分繖花醇與感光素201，可以改善與調理痘痘問題，並有維他命B3，增加肌膚屏障，每天早晚在清潔後，直接擦在痘痘處或全臉，乾性肌膚建議只要抹在痘痘處即可，而且30ml售價390元，小資族也能輕鬆抗痘。
Dr.May美博士也新推出「B3專業抗痘精華」，不僅加入專利成分FRSAB自由酚，同樣也有衛福部許可的抗痘成分繖花醇，而且還多添加水楊酸，並強調無添加酒精、人工香精與礦物油，幫助肌膚抗痘。
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