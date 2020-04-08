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萊爾富搶攻「嗶」經濟！首家可使用「悠遊付」的超商
近期大眾關心防疫，也有不少人減少碰觸現金而改用電子支付、行動支付，萊爾富繼今年2月成為首家可使用4大票證的超商之後，再度宣布即日起與悠遊卡公司結盟，成為首家可使用「悠遊付」的超商，透過悠遊卡與悠遊付的結合，讓手機變身悠遊卡，不必擔心餘額不足，在雙北地區搭乘捷運、轉乘公車、騎乘YouBike或是到萊爾富小額消費購物都能輕鬆使用悠遊付，5月31日前下載悠遊付及綁定悠遊卡至全台萊爾富門市單筆消費滿200元，單次消費最高可回饋30元。
萊爾富目前提供非現金支付的種類多達64種，不僅開通全信用卡可在門市刷卡，也是唯一開通4大票證和可使用悠遊付的超商，同時也觀察到疫情期間非現金支付每月都有近5%的成長。
悠遊付可自動加值，還有以感應方式搭乘公共運輸工具的「嗶乘車」功能，即日起至5月31日持有NFC功能、Android 6.0以上作業系統的手機，安裝下載「Easy Wallet」App之後，綁定原有的悠遊卡序號及銀行帳戶，最高可儲值5萬元，首波支援悠遊付儲值的金融業者包括第一銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、新光銀行、永豐銀行、台新銀行、中國信託銀行等，完成綁定就能立即開通「悠遊付」。
萊爾富慶祝悠遊付上線，即日起至5月31日使用悠遊付錢包或綁定新增於「Easy Wallet」App的本人記名悠遊卡，於萊爾富門市單筆消費滿200元送悠遊付儲值金20元、限量25萬名，萊爾富再加碼送10元悠遊付儲值金、限量2萬名，單次消費最高可回饋30元，每個帳戶最高可獲得150元回饋；5月5日前持悠遊卡或悠遊付到萊爾富購買任一39元、49元、59元的早餐組合，結帳金額再折5元，限量4萬組送完為止。
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