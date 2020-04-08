ASICS把東京印象化成鞋 夜景、渋谷十字街頭意象皆為設計師靈感

雖然東京都在內的多個首都區城市都將受到「緊急事態」的影響，但這座偉大的城市仍是運動品牌ASICS當季新鞋款的靈感，推出了「Modern Tokyo摩登東京」系列。而Reebok也與日本知名潮鞋店Mita Sneakers聯手，翻玩了Zig Kinetica鞋，同樣受到矚目。

ASICS摩登東京系列Gel-Kinsel OG鞋5,800元。圖／ASICS提供

ASICS全新的Modern Tokyo摩登東京系列，就是受到渋谷十字街頭啟發，鞋身以黑白色系呈現，呼應了斑馬線的意象。當中，最具話題的就是為了致敬Gel-Lyte III鞋款問世30周年，品牌特別開發了最新鞋型Gel-Lyte XXX，結合了原型的外觀，並保留雙鞋舌的設計，但加入流線型的包覆結構。最明顯的改變在後鞋跟使用了Flytefoam技術，連接到中底，提供柔軟的緩衝與穿著舒適感。而Gel-Kinsel OG男鞋，則是擷取了日本武士鎧甲的外型，運用在鞋體上，展現時髦摩登感。

ASICS摩登東京系列Gel-Nimbus慢跑鞋4,780元。圖／ASICS提供

而在去年一推出就掀起討論話題的Reebok Zig Kinetica鞋，今年則找來日本知名潮鞋店Mita Sneakers聯手，以前進太空為主題發想，把亮橘色的太空衣作為靈感來源，催生出新款設計。鞋身上裝飾特殊閃電樣貌，並保留Zig科技功能，像是Floatride Fuel緩衝材質提供舒適穿著體驗、以及中空外殼的Zig Energy Shell來維持穩定性，最後加上Zig Energy Bands來強化包覆，提供回彈反應。但通體的亮橘配色，更是這雙聯名鞋，吸睛的重點之一，而台灣也會與日本同步上市。