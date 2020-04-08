募資爆款！石頭科技手持吸塵器、掃拖機器人雙旗艦開賣

防疫宅在家，更要把家裡打掃乾淨才能更舒適安心，這時候能減省家務勞力的家電產品便成為讓居家生活更輕鬆的必備品。其中，不受使用空間限制的手持無線吸塵器、不用花力氣就能打掃乾淨的掃地機器人，更是不可或缺。

石頭科技2020年全新旗艦掃地機器人S5 Max，特別強化拖地功能設計，配置恆壓電控水箱，精密微控蠕動泵精準控制水箱出水，防止拖地時出水不均及水箱堵塞問題。並新增加壓拖地功能，採用300g持續彈簧增壓，模擬用手施力拖地讓的效果。抽屜式的水箱與拖板安裝方式，無須翻轉機身即可輕鬆完成，290ml大容量水箱更可一次拖75坪大戶型面積。在智慧功能方面，S5 Max採用LDS雷射雷達精準建立空間地圖，具有AI智能斷點續掃功能，透過App可同時設定掃地及拖地的禁區及空間清掃順序，並能設定不同區域的吸力與拖地的水量大小，最多還可記憶4個不同樓層地圖。

另外同步發表的還有在募資平台熱賣的石頭科技首款手持無線吸塵器H6，將以往用於電動車的「動力型聚合物鋰電池」用在吸塵器上，續航比鋰電池高出25%，最長可以連續使用90分鐘，還貼心配有5種實用刷頭，家中各種角落都能輕鬆打掃。擁有5層高效過濾系統，除蟎率高達99.9%，同時有效過濾99.97%有害微粒的能力，濾網還可水洗。機身上的OLED螢幕可快速檢視剩餘電量、續航時間及吸塵模式。重量僅1.4公斤，開關一鍵鎖定功能更貼心省力。