快訊

如何自保？她憶和平醫院封院：口罩洗手外 最重要有4件事

疫情中姍姍來遲的WHO：如何課責失職的國際組織？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

募資爆款！石頭科技手持吸塵器、掃拖機器人雙旗艦開賣

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
可把App當成遙控器手動操控掃地機器人S5 Max。圖／石頭科技提供
可把App當成遙控器手動操控掃地機器人S5 Max。圖／石頭科技提供

防疫宅在家，更要把家裡打掃乾淨才能更舒適安心，這時候能減省家務勞力的家電產品便成為讓居家生活更輕鬆的必備品。其中，不受使用空間限制的手持無線吸塵器、不用花力氣就能打掃乾淨的掃地機器人，更是不可或缺。

石頭科技2020年全新旗艦掃地機器人S5 Max，特別強化拖地功能設計，配置恆壓電控水箱，精密微控蠕動泵精準控制水箱出水，防止拖地時出水不均及水箱堵塞問題。並新增加壓拖地功能，採用300g持續彈簧增壓，模擬用手施力拖地讓的效果。抽屜式的水箱與拖板安裝方式，無須翻轉機身即可輕鬆完成，290ml大容量水箱更可一次拖75坪大戶型面積。在智慧功能方面，S5 Max採用LDS雷射雷達精準建立空間地圖，具有AI智能斷點續掃功能，透過App可同時設定掃地及拖地的禁區及空間清掃順序，並能設定不同區域的吸力與拖地的水量大小，最多還可記憶4個不同樓層地圖。

另外同步發表的還有在募資平台熱賣的石頭科技首款手持無線吸塵器H6，將以往用於電動車的「動力型聚合物鋰電池」用在吸塵器上，續航比鋰電池高出25%，最長可以連續使用90分鐘，還貼心配有5種實用刷頭，家中各種角落都能輕鬆打掃。擁有5層高效過濾系統，除蟎率高達99.9%，同時有效過濾99.97%有害微粒的能力，濾網還可水洗。機身上的OLED螢幕可快速檢視剩餘電量、續航時間及吸塵模式。重量僅1.4公斤，開關一鍵鎖定功能更貼心省力。

石頭科技將於4月10日至5月13日盛大舉辦「石頭超級品牌月」活動，S5 Max石頭掃地機器人定價19,999元，活動期間現省3,000元、只要16,999元。黑色款式即日起於全省燦坤3C門市獨家預購，白色款式則於momo購物網獨家預購，新品上市期間額外加贈市價2,000元德國品牌平底鍋具。H6石頭無線吸塵器定價14,999元，活動期間現省2,000元、只要12,999元，即日起於各大線上、線下通路同步開始預購，新品上市活動期間額外加贈市價1,250元德國品牌單手鍋具。

石頭科技發表雙旗艦新機，包括掃地機器人S5 Max與手持無線吸塵器H6。記者黃筱晴／攝影
石頭科技發表雙旗艦新機，包括掃地機器人S5 Max與手持無線吸塵器H6。記者黃筱晴／攝影
H6石頭無線吸塵器優惠價12,999元，可另購充電立架。圖／石頭科技提供
H6石頭無線吸塵器優惠價12,999元，可另購充電立架。圖／石頭科技提供
手持無線吸塵器H6擁有OLED螢幕可快速檢視剩餘電量與吸塵模式，側邊還有貼心省力的開關鎖定鍵。更圖／石頭科技提供
手持無線吸塵器H6擁有OLED螢幕可快速檢視剩餘電量與吸塵模式，側邊還有貼心省力的開關鎖定鍵。更圖／石頭科技提供

品牌 德國

延伸閱讀

張國煒淪為「吸塵小弟」？可不是愚人節玩笑…

「Dyson們」奇蹟！吸塵器比別人貴9倍、熨斗開價9萬元

吸塵器吸幼兒遭罰錢停辦 托嬰中心興訟敗訴

PChome 24h購物「Dyson超級品牌日」！限時4天獨家下殺54折起

相關新聞

星巴克推「全球善心月」 限量黑熊、石虎、白鼻心上架

世界地球日即將來臨，星巴克將整個4月定義為GMoG(Global Month of Good)「全球善心月」，鼓勵世界各...

ASICS把東京印象化成鞋 夜景、渋谷十字街頭意象皆為設計師靈感

雖然東京都在內的多個首都區城市都將受到「緊急事態」的影響，但這座偉大的城市仍是運動品牌ASICS當季新鞋款的靈感，推出了...

募資爆款！石頭科技手持吸塵器、掃拖機器人雙旗艦開賣

防疫宅在家，更要把家裡打掃乾淨才能更舒適安心，這時候能減省家務勞力的家電產品便成為讓居家生活更輕鬆的必備品。其中，不受使...

會員點數可折抵現金！全家便利商店「點數銀行」打造跨界生態圈

超商點數除了集點和用優惠價換購商品之外，現在又有了更多的用途，全家便利商店即日起會員點數重新累計，以「點數銀行」為概念推...

穿制服、學生證才能買！頂呱呱「學生餐」現省105元

「制服」往往是學生青春的象徵。自即日起開始，只要穿著學生制服或出示學生證，即可在「頂呱呱」購買學生專屬的「青春限定學生餐...

盤點平價時尚四月話題新款！紙房子、凱蒂貓及米奇都成最吸睛設計

春季到來！想要換上新裝嗎？平價時尚品牌也紛紛推出多款話題聯名新款，就是要消費者買得欲罷不能。不管是人氣夯劇「紙房子」、H...

在家吃更安心 foodomo獨家免運外送「海底撈」到你家

疫情期間，民眾紛紛減少在外用餐的頻率，如果懶得自己煮又想要安心享受美食，外帶、外送服務在此時更顯得重要。

舊店熄燈可挖寶 新店開幕找驚喜

新冠肺炎疫情延燒超過兩個多月，「宅在家」儼然已成了防疫新生活，但近期還是有不少新店開幕，值得去走走逛逛。全球首家24小時書店誠品敦南店5月31日吹熄燈號，它伴隨著無數人青春美好回憶，不妨找個時間再次巡禮和它道別，也趁著最後折扣挖寶一下。

7-11萌力再發威！「小小兵TOMICA小汽車、角落小夥伴迷你零錢包」全套都想收

最近經常宅在家覺得太無聊嗎？經常推出可愛小物的7－ELEVEN又有新貨到，萌翻天的小小兵們變身TOMICA合金小汽車，療...

把口紅當子彈！GUCCI隨身唇膏夾讓你上街帥一波

迷你包熱潮一發不可收拾，各大精品在今年更是將這波流行結合彩妝品的收納功能，配戴方式也多了更多變化，讓包包不再只是包包，是...

「泰奶冰淇淋、犁記鹹蛋黃鳳梨冰淇淋大福」太誘人！7-11新冰將人氣甜點、手搖飲變冰品

換季準備吃冰！7－ELEVEN即日起推出特殊口味及造型的新冰，將傳統的鳳梨酥、異國風的椰奶與泰奶、馬卡龍變成冰淇淋，加上...

U值媒／德國疫情實錄—老弟出城記

我弟弟3月10日飛去了德國。大家請冷靜，他不是去旅行的。我弟之前在德國留學，這次回去是為了處理一些重要的事情，不然每個月都會被罰款幾百歐元的。只是可憐我媽，回來了個女兒，現在又跑了個兒子。

熱門新聞

「口罩實名制2.0」第3波預購　7-11、全家便利商店開放App掃碼領口罩

一封來自1993年的信 證實27年前台灣起薪有32K

小琉球海龜遭遊客踩腳下罰不了？海巡：一個都別想跑！

除四大超商 第四波新增全聯和美廉社可領取口罩

憂連假疫情失控！她替孩子請假「自排課表」 網讚：好用心

每日星座運勢／金牛人氣升帶旺財運 愛情主動告白

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。