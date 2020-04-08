會員點數可折抵現金！全家便利商店「點數銀行」打造跨界生態圈
超商點數除了集點和用優惠價換購商品之外，現在又有了更多的用途，全家便利商店即日起會員點數重新累計，以「點數銀行」為概念推出兩大機制，4月8日起第一階段推出點數折現機制，結帳時使用App就可以300點折抵1元；第二階段將自4月22日起推出點數跨界兌換功能，可兌換LINE STOR、屈臣氏、亞洲萬里通、KKBOX、iRent等商品，未來雙方系統串接後將可直接進行點數交換，後續也將拓展不同通路，打造會員跨界生態圈。
全家便利商店會員數將達1,200萬名，去年點數兌換超過150億點，顯示會員點數流通性和黏著度均高。去年全家便利商店會員點數約有6成使用在商品兌換，兌換前三類別為民生用品類（杯裝飲料、牛奶、衛生紙）、全店行銷集點活動、家電精品，另外4成則為在遊戲兌點。
即日起全家便利商店推出全新點數折抵機制，會員結帳時只需於櫃檯使用App開啟點數折抵條碼，即可以300點折抵1元，不需將點數透過App或FamiPort列印兌換折價券後再使用，方便性更高。點數折現機制將提供「零錢折抵」、「全部折抵」兩種模式，如果在App關閉「全部折抵」模式，折抵條碼即為「零錢折抵」模式，店員會詢問是否折抵當筆消費的零錢；如果開啟「全部折抵」模式，將依點數餘額全數折抵消費，少於300點將無法使用。
4月22日起全家便利商店將推出點數跨通路兌換機制，首階段跨界合作通路為生活旅遊、金融理財、購物平台、零售藥妝、遊戲影視等5大業態，並有LINE STORE、屈臣氏、亞洲萬里通、iRent、KKBOX、KKTV、遊e卡、MyCard、幣託、CWMoney記帳等業者，例如可用全家便利商店會員點數兌換LINE STORE MyCard LINE指定點卡、屈臣氏即享券、亞洲萬里通里程數、iRent汽機車租用時數等，今年預計將再擴展至銀行、壽險、線上通路，滿足會員多元生活需求。
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