穿制服、學生證才能買！頂呱呱「學生餐」現省105元

「制服」往往是學生青春的象徵。自即日起開始，只要穿著學生制服或出示學生證，即可在「頂呱呱」購買學生專屬的「青春限定學生餐」，內含多款招牌商品，總價值244元，學生可享優惠價139元。

本次頂呱呱所推出的青春限定學生餐，內含原味雞腿1支、呱呱包1顆、阿勇雞塊5塊、地瓜薯條100公克，以及玉米濃湯1杯（可更換30元飲品），總價值244元。自即日起至5月31日期間，憑學生制服或學生證，都可以享受139元的優惠價，現省105元。另外出示「100分考卷」，再送甜甜包2顆、地瓜薯條1根，共同慶祝100分的喜悅。

除了學生限定優惠外，頂呱呱近期也有新推出「椒麻一口翅」的新產品。選用雞翅中段部位，並以椒麻香料調味，共有100公克隨手包、150公克分享盒等2種容量，售價分別為69元、99元，僅限於林森北、忠孝旗艦、北新、西門、A13、永和、ATT、三重、忠孝復興、永康等10間門市供應。購買套餐，也可享隨手包39元的加價購優惠。另外至6月30日前，憑中國信託ATM提款優惠券，也有「買豪華雞腿餐送美味吮指餐」的優惠。