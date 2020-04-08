快訊

美軍空襲澎湖馬公 75年來的各種迷思

居家檢疫隔離接訪客、開趴一籮筐 將可罰20到30萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盤點平價時尚四月話題新款！紙房子、凱蒂貓及米奇都成最吸睛設計

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Pull & Bear與影集「紙房子」的聯名服飾，轉印上最受歡迎的達利臉孔面具。圖／Pull & Bear提供
Pull & Bear與影集「紙房子」的聯名服飾，轉印上最受歡迎的達利臉孔面具。圖／Pull & Bear提供

春季到來！想要換上新裝嗎？平價時尚品牌也紛紛推出多款話題聯名新款，就是要消費者買得欲罷不能。不管是人氣夯劇「紙房子」、Hello Kitty或是迪士尼的招牌角色米奇，都是這個月最搶眼的設計之一。

平價時尚品牌Pull & Bear首次推出與人氣影集「紙房子」的聯名服飾。圖／Pull & Bear提供
平價時尚品牌Pull & Bear首次推出與人氣影集「紙房子」的聯名服飾。圖／Pull & Bear提供

Netflix平台上最轟動的非英語影集冠軍「紙房子（LA CASA DE PAPEL）」第四季正式開播！和紙房子同樣來自西班牙的平價時尚品牌Pull & Bear也順勢推出聯名系列，設計了一系列Oversized T恤、運動衫，轉印上最受歡迎的達利臉孔面具、靈魂建築皇家造幣局、穿插著影集中總在關鍵時刻登場的大合唱歌曲「Bella Ciao」為主軸標語，為這系列營造更神秘且有趣的形象。這系列的配色以黑、白、紅加以螢光點綴，呼應主角在採光不佳的室內或地洞中進行的搶劫計畫，特別是紅色連身工作褲，更是喜歡紙房子的影迷，必備單品。

Only迪士尼聯名款霓虹米奇印花上衣1,390元。圖／Only提供
Only迪士尼聯名款霓虹米奇印花上衣1,390元。圖／Only提供

而UNIQLO則是攜手日本知名創意工作者吉田YUNI，以Hello Kitty為主題打造全新的T-Market UT」系列。吉田YUNI加入招牌的懷舊、可愛又帶點奇幻的特色，利用「市場」中常見的運用水果、花朵、霜淇淋等元素，重新排列成Hello Kitty圖案，或是以日常購物袋內的物品為靈感，拼出「Hello Kitty Gives You Smiles」的標語，挑戰消費者對Hello Kitty的傳統印象。丹麥品牌Only以米奇Mickey Mouse的1932年代原創版本為概念，捨去白手套、紅褲的造型，翻玩經典並注入霓虹色彩，讓米奇也有了新風貌。

UNIQLO與吉田YUNI合作系列UT印花T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與吉田YUNI合作系列UT印花T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與吉田YUNI合作系列UT印花T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與吉田YUNI合作系列UT印花T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與吉田YUNI合作系列UT印花T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與吉田YUNI合作系列UT印花T恤590元。圖／UNIQLO提供

Hello Kitty 品牌

延伸閱讀

MLB／大谷接近完全復原 日媒發現修改投球動作

影／甜美微笑！正妹護士自創「防疫洗手舞」 網友看了超心動

影／美國正妹護士出奇招 熱舞拍抖音宣導防疫措施

休園也能看米奇！東京迪士尼「4支表演影片」免費看

相關新聞

星巴克推「全球善心月」 限量黑熊、石虎、白鼻心上架

世界地球日即將來臨，星巴克將整個4月定義為GMoG(Global Month of Good)「全球善心月」，鼓勵世界各...

穿制服、學生證才能買！頂呱呱「學生餐」現省105元

「制服」往往是學生青春的象徵。自即日起開始，只要穿著學生制服或出示學生證，即可在「頂呱呱」購買學生專屬的「青春限定學生餐...

盤點平價時尚四月話題新款！紙房子、凱蒂貓及米奇都成最吸睛設計

春季到來！想要換上新裝嗎？平價時尚品牌也紛紛推出多款話題聯名新款，就是要消費者買得欲罷不能。不管是人氣夯劇「紙房子」、H...

在家吃更安心 foodomo獨家免運外送「海底撈」到你家

疫情期間，民眾紛紛減少在外用餐的頻率，如果懶得自己煮又想要安心享受美食，外帶、外送服務在此時更顯得重要。

舊店熄燈可挖寶 新店開幕找驚喜

新冠肺炎疫情延燒超過兩個多月，「宅在家」儼然已成了防疫新生活，但近期還是有不少新店開幕，值得去走走逛逛。全球首家24小時書店誠品敦南店5月31日吹熄燈號，它伴隨著無數人青春美好回憶，不妨找個時間再次巡禮和它道別，也趁著最後折扣挖寶一下。

7-11萌力再發威！「小小兵TOMICA小汽車、角落小夥伴迷你零錢包」全套都想收

最近經常宅在家覺得太無聊嗎？經常推出可愛小物的7－ELEVEN又有新貨到，萌翻天的小小兵們變身TOMICA合金小汽車，療...

把口紅當子彈！GUCCI隨身唇膏夾讓你上街帥一波

迷你包熱潮一發不可收拾，各大精品在今年更是將這波流行結合彩妝品的收納功能，配戴方式也多了更多變化，讓包包不再只是包包，是...

「泰奶冰淇淋、犁記鹹蛋黃鳳梨冰淇淋大福」太誘人！7-11新冰將人氣甜點、手搖飲變冰品

換季準備吃冰！7－ELEVEN即日起推出特殊口味及造型的新冰，將傳統的鳳梨酥、異國風的椰奶與泰奶、馬卡龍變成冰淇淋，加上...

U值媒／德國疫情實錄—老弟出城記

我弟弟3月10日飛去了德國。大家請冷靜，他不是去旅行的。我弟之前在德國留學，這次回去是為了處理一些重要的事情，不然每個月都會被罰款幾百歐元的。只是可憐我媽，回來了個女兒，現在又跑了個兒子。

「外帶餐盒」新時代！宴會廳、自助餐都能「打包」帶走

新冠肺炎疫情燒不停，「外帶外送」成為時下餐飲的新風潮，不只各餐廳推外帶，星級飯店也從桌餐、套餐推廣到「個人餐盒」，不只滋...

U值媒／英國封國第11天 出門採購糧食

天氣非常好，藍色的天空點綴幾朵白雲，太陽把四周曬得暖暖的，家裡的英國人提議出去走走、也是時間採購新鮮蔬菜了。起先我有些卻步，家中存糧充足，並不需要冒險將自己暴露在看不見的風險中，但在如此看不見盡頭的禁足時光中，陽光甚至是幾瓶啤酒或幾包洋芋片，人還是需要一點鼓勵用的奢侈品，於是我心軟了，答應出門一趟，條件是早去早回、保護好自己。

日本超人氣高級生吐司店登台 首店插旗信義區

不畏新冠肺炎疫情衝擊，日本人氣隊名店「嵜SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」，如期將於明（9）日正式插旗信義...

熱門新聞

獨／電話被打爆「不准關門」！「天廚菜館」不停業了

「口罩實名制2.0」第3波預購　7-11、全家便利商店開放App掃碼領口罩

一封來自1993年的信 證實27年前台灣起薪有32K

宅在家吃什麼？ 網友一口氣推24款好市多零嘴飲料

小琉球海龜遭遊客踩腳下罰不了？海巡：一個都別想跑！

1片80元！日本「嵜」生吐司登台 還有15款人氣果醬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。