盤點平價時尚四月話題新款！紙房子、凱蒂貓及米奇都成最吸睛設計

春季到來！想要換上新裝嗎？平價時尚品牌也紛紛推出多款話題聯名新款，就是要消費者買得欲罷不能。不管是人氣夯劇「紙房子」、Hello Kitty或是迪士尼的招牌角色米奇，都是這個月最搶眼的設計之一。

平價時尚品牌Pull & Bear首次推出與人氣影集「紙房子」的聯名服飾。圖／Pull & Bear提供

Netflix平台上最轟動的非英語影集冠軍「紙房子（LA CASA DE PAPEL）」第四季正式開播！和紙房子同樣來自西班牙的平價時尚品牌Pull & Bear也順勢推出聯名系列，設計了一系列Oversized T恤、運動衫，轉印上最受歡迎的達利臉孔面具、靈魂建築皇家造幣局、穿插著影集中總在關鍵時刻登場的大合唱歌曲「Bella Ciao」為主軸標語，為這系列營造更神秘且有趣的形象。這系列的配色以黑、白、紅加以螢光點綴，呼應主角在採光不佳的室內或地洞中進行的搶劫計畫，特別是紅色連身工作褲，更是喜歡紙房子的影迷，必備單品。

Only迪士尼聯名款霓虹米奇印花上衣1,390元。圖／Only提供

而UNIQLO則是攜手日本知名創意工作者吉田YUNI，以Hello Kitty為主題打造全新的T-Market UT」系列。吉田YUNI加入招牌的懷舊、可愛又帶點奇幻的特色，利用「市場」中常見的運用水果、花朵、霜淇淋等元素，重新排列成Hello Kitty圖案，或是以日常購物袋內的物品為靈感，拼出「Hello Kitty Gives You Smiles」的標語，挑戰消費者對Hello Kitty的傳統印象。丹麥品牌Only以米奇Mickey Mouse的1932年代原創版本為概念，捨去白手套、紅褲的造型，翻玩經典並注入霓虹色彩，讓米奇也有了新風貌。

UNIQLO與吉田YUNI合作系列UT印花T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與吉田YUNI合作系列UT印花T恤590元。圖／UNIQLO提供