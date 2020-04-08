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星巴克推「全球善心月」 限量黑熊、石虎、白鼻心上架
世界地球日即將來臨，星巴克將整個4月定義為GMoG(Global Month of Good)「全球善心月」，鼓勵世界各地的星巴克夥伴投入友善專案，共愛地球，今(8日)起GMoG商品系列上市，將珍貴稀有的動物們化為各式杯款的主角；4月20日至4月24日另舉辦Read for Earth活動，邀請大家一起與星巴克讓好事發生。
星巴克今起上市的GMoG (Global Month of Good)系列商品，除了熟悉的黑熊、石虎外，本次更加入了新成員白鼻心，化身在不同功能的商品上，別具意義。包括馬克杯、輕量隨身瓶、帆布提袋、吊飾、拉鍊翻蓋旅行枕等，售完為止。
星巴克也於世界地球日時舉辦Read for Earth 為地球而讀活動，凡消費者於4月20日至4月24日到店單筆消費不限金額即可獲得咖啡好友分享券(小白單)乙張，隨單分享星巴克能源永續發展小故事。
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