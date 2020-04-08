在家吃更安心 foodomo獨家免運外送「海底撈」到你家

疫情期間，民眾紛紛減少在外用餐的頻率，如果懶得自己煮又想要安心享受美食，外帶、外送服務在此時更顯得重要。

美食外送平台foodomo宣布獨家和「海底撈」火鍋合作，將原汁原味的火鍋湯底和生鮮食材直接打包外送到府。即日起至4月30日日止，不僅外送免運，訂單更可享點數最高20%獨家優惠，輸入優惠碼「海底撈300」首購，再送300元美食金。

foodomo執行長張鈾瑋表示：「疫情期間，民眾選擇美食外送平台的頻率明顯提升。繼3月推出38% LINE POINTS回饋獲得熱烈迴響，4月歡慶海底撈上架，只要用戶使用LINE Pay結帳，即可獲得10% LINE POINTS回饋，若是綁定富邦J卡，還能得到5%回饋，只要訂單完成用戶在foodomo App評分訂單可另得5%福多幣，等於最高享20%獨家優惠。」

此次獨家合作，「海底撈」全台10家分店皆加入外送行列，所有新鮮蔬菜、鍋底、經典火鍋料的價格與店面相同，其中有幾間分店還祭出限定優惠，搭配20%點數回饋與優惠碼，比店裡吃還划算。配合防疫，foodomo也推出「無接觸外送」服務，在家吃更安心。