7-11萌力再發威！「小小兵TOMICA小汽車、角落小夥伴迷你零錢包」全套都想收

最近經常宅在家覺得太無聊嗎？經常推出可愛小物的7－ELEVEN又有新貨到，萌翻天的小小兵們變身TOMICA合金小汽車，療癒系的角落小夥伴則推出一系列迷你後背包零錢包，還有HELLO KITTY、寶可夢糖果，用可愛力填滿你的生活空虛。

小小兵TOMICA合金小汽車系列共有6款造型，握在手上可以感受到紮實質感，不僅是小朋友的玩具，也能成為大人辦公桌或書桌上的收藏與小玩物，每款售價195元。

PG美人網推出由日本授權台灣限定的角落小夥伴迷你後背包零錢包共有5款，採用後背包造型設計的小巧零錢包方便攜帶，並貼心附上扣環、可掛置於大包，內部可放置零錢、鑰匙或隨身小物，拉鍊頭也可看到角落小夥伴的可愛身影，每款售價199元，於7-ELEVEN搶先首賣，4月9日起限定2,000店販售。

超商獨家上市的HELLO KITTY皮禮士貝思玩偶水果糖為遊牧民族風及扮裝羊駝造型，共有4款；7－ELEVEN獨家開賣的寶可夢脆皮軟心莓果球以酸甜脆皮莓果搭配牛奶軟心，除了外包裝有3款個性設計之外，開袋還驚喜送寶可夢角色磁鐵，共有12款全新造型供寶可夢迷收集。