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把口紅當子彈！GUCCI隨身唇膏夾讓你上街帥一波

聯合報 / 記者吳曉涵/即時報導
GUCCI推出一系列收納唇膏配件。圖／GUCCI提供
GUCCI推出一系列收納唇膏配件。圖／GUCCI提供

迷你包熱潮一發不可收拾，各大精品在今年更是將這波流行結合彩妝品的收納功能，配戴方式也多了更多變化，讓包包不再只是包包，是更有個性的隨身配件。

香奈兒今年春夏有許多迷你包款，其中一款手腕包結合了標誌性的菱格紋搭配雙C Logo，分為兩種尺吋，可以裝零錢、卡片、化妝品等，佩戴在手腕上或是扣在腰間，別有一番造型亮點。

GUCCI在去年發表的2020春夏秀上展示出一系列唇膏配件，其中可以當項鍊戴的口紅包和像是子彈夾的口紅收納配飾一登場就吸引眾人目光，尤其後者配戴起來更是帥氣逼人，另外也有一整排口紅收納功能的鍊帶包，為品牌本身的唇膏系列商品做足宣傳。不過台灣目前沒有販售這系列商品，有興趣的粉絲暫時可能得透過網路購買了。

BOTTEGA VENETA春季新推出的一款迷你腰包，上面有今年全新打造的方型鎖扣，可調整的背帶配戴在腰間也或是斜跨背，除了卡片之外也很適合用來放眼影、腮紅、吸油面紙等等。

喜歡粉嫩風格設計的人，則是不能錯過MIU MIU的口紅收納迷你包，不只以粉紅、紅、桃紅色調裝飾，愛心元素也增添了俏皮質感，可以隨心變化當成鑰匙圈或是掛在包包上，還附一個愛心鏡子，怎麼搭都方便又可愛。PRADA的一款手機套也附有尼龍迷你包，同樣可以放零錢或化妝品。

PRADA手機套也附有尼龍迷你包，同樣可以放零錢或化妝品。圖／PRADA提供
PRADA手機套也附有尼龍迷你包，同樣可以放零錢或化妝品。圖／PRADA提供
BOTTEGA VENETA新推出的迷你腰包，上面有今年全新打造的方型鎖扣，除了卡片之外也很適合用來放眼影、腮紅。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA新推出的迷你腰包，上面有今年全新打造的方型鎖扣，除了卡片之外也很適合用來放眼影、腮紅。圖／BOTTEGA VENETA提供
PRADA手機套也附有尼龍迷你包，同樣可以放零錢或化妝品。圖／PRADA提供
PRADA手機套也附有尼龍迷你包，同樣可以放零錢或化妝品。圖／PRADA提供
另外也有一整排口紅收納功能的鍊帶包。圖／GUCCI提供
另外也有一整排口紅收納功能的鍊帶包。圖／GUCCI提供
香奈兒春夏其中一款手腕包結合了標誌性的菱格紋搭配雙C Logo，分為兩種尺吋，可以裝零錢、卡片、化妝品等。記者吳曉涵／攝影
香奈兒春夏其中一款手腕包結合了標誌性的菱格紋搭配雙C Logo，分為兩種尺吋，可以裝零錢、卡片、化妝品等。記者吳曉涵／攝影
香奈兒春夏其中一款手腕包結合了標誌性的菱格紋搭配雙C Logo，分為兩種尺吋，可以裝零錢、卡片、化妝品等。記者吳曉涵／攝影
香奈兒春夏其中一款手腕包結合了標誌性的菱格紋搭配雙C Logo，分為兩種尺吋，可以裝零錢、卡片、化妝品等。記者吳曉涵／攝影
MIU MIU的口紅收納迷你包，還附一個愛心鏡子，怎麼搭都方便又可愛。記者吳曉涵／攝影
MIU MIU的口紅收納迷你包，還附一個愛心鏡子，怎麼搭都方便又可愛。記者吳曉涵／攝影
GUCCI子彈夾口紅收納配飾去年九月發表後就蔚為話題。圖／GUCCI提供
GUCCI子彈夾口紅收納配飾去年九月發表後就蔚為話題。圖／GUCCI提供
GUCCI子彈夾口紅收納配飾去年九月發表後就蔚為話題。圖／GUCCI提供
GUCCI子彈夾口紅收納配飾去年九月發表後就蔚為話題。圖／GUCCI提供
BOTTEGA VENETA新推出的迷你腰包，上面有今年全新打造的方型鎖扣，除了卡片之外也很適合用來放眼影、腮紅。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA新推出的迷你腰包，上面有今年全新打造的方型鎖扣，除了卡片之外也很適合用來放眼影、腮紅。圖／BOTTEGA VENETA提供
GUCCI子彈夾口紅收納配飾去年九月發表後就蔚為話題。圖／GUCCI提供
GUCCI子彈夾口紅收納配飾去年九月發表後就蔚為話題。圖／GUCCI提供
可以當項鍊戴的口紅包。圖／GUCCI提供
可以當項鍊戴的口紅包。圖／GUCCI提供
香奈兒春夏其中一款手腕包結合了標誌性的菱格紋搭配雙C Logo，分為兩種尺吋，可以裝零錢、卡片、化妝品等。記者吳曉涵／攝影
香奈兒春夏其中一款手腕包結合了標誌性的菱格紋搭配雙C Logo，分為兩種尺吋，可以裝零錢、卡片、化妝品等。記者吳曉涵／攝影
可以當項鍊戴的口紅包。圖／GUCCI提供
可以當項鍊戴的口紅包。圖／GUCCI提供
GUCCI子彈夾口紅收納配飾去年九月發表後就蔚為話題。圖／GUCCI提供
GUCCI子彈夾口紅收納配飾去年九月發表後就蔚為話題。圖／GUCCI提供

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