「泰奶冰淇淋、犁記鹹蛋黃鳳梨冰淇淋大福」太誘人！7-11新冰將人氣甜點、手搖飲變冰品

換季準備吃冰！7－ELEVEN即日起推出特殊口味及造型的新冰，將傳統的鳳梨酥、異國風的椰奶與泰奶、馬卡龍變成冰淇淋，加上特殊可愛的包裝，讓消費者宅在家也能當網美拍照打卡；7－ELEVEN現調飲品CITY PEARL則推出季節限定的「百香椰果珍珠」，打造多層次新嚼感。

7－ELEVEN新冰、飲料輪番上陣，繼3月推出酷聖石黑糖牛奶珍珠冰銅燒、基隆遠東泡泡冰等20款人氣冰品之後，再度將甜點、手搖飲冰品化，推出4款獨家販售的新冰，其中「犁記鹹蛋黃鳳梨冰淇淋大福」是杜老爺跨界與百年糕點品牌台中犁記餅店合作的新品，以厚片蛋黃鳳梨酥為設計概念，全台首創Q彈麻糬包裹鳳梨酥風味冰淇淋與金沙鹹蛋黃醬的冰淇淋大福，加入屏東鹹鴨蛋黃，口感鬆沙且鹹味適中，冰淇淋添加完熟鳳梨汁及鳳梨酥小餅，神還原鳳梨酥的經典美味。

另一款超人氣療癒甜點是全球唯一的「泡泡先生藍莓馬卡龍冰淇淋」，藍莓冰淇淋裹上草莓醬，呈現夢幻酸甜口味與視覺感。此外，7－ELEVEN首度引進泰國Ize Coco兩款熱門冰品，包裝容器仿造椰殼造型，拍照超吸睛，其中「經典椰子冰淇淋」獨家配方呈現椰奶與果肉的甜美風味，另一款「經典泰奶冰淇淋」則以產自泰國的手標牌紅茶葉製成，讓人彷彿置身南洋。

超人氣的NIJIYA雪派即日起至4月21日展開「日本NIJIYA品牌日」，最熱賣的就屬黑糖珍珠撞奶及珍珠奶茶風味，去年上市後首月就熱銷6.5萬支，活動期間任選第2件6折，OPEN POINT會員再加贈10倍OPEN POINT點數，更加碼4月9日起連續3天OPEN POINT App 9,000點可兌換任一口味，數量有限換完為止。

新品飲料則有7－ELEVEN與手搖飲品牌老虎堂獨家聯名推出的「老虎堂黑糖厚奶」，濃醇黑糖香搭上牛奶，變身冷藏飲料隨時都能喝得到。