「外帶餐盒」新時代！宴會廳、自助餐都能「打包」帶走

新冠肺炎疫情燒不停，「外帶外送」成為時下餐飲的新風潮，不只各餐廳推外帶，星級飯店也從桌餐、套餐推廣到「個人餐盒」，不只滋味好、餐盒美，也強調「什麼都能帶」，火鍋、牛排到「吃到飽」的自助餐廳都能打包，這場外帶風潮愈來愈進化，消費也愈經濟、提領更簡便。

最新加入外帶陣容的是全球旅遊體驗預訂平台KLOOK，當大家不出門，線上預訂平台也得轉型，業者首次嘗試與170間美食餐廳聯手推出餐點外帶服務，包括星級飯店、吃到飽餐廳、火鍋、下午茶和健康料理等上百種餐點可供選擇；KLOOK並運用其「線上數據分析」的優勢，依據餐廳所在地區分類，方便消費者以生活圈和交通路線選擇外帶店家，另有「線上預約時段、到店快速取餐」功能，讓取餐更方便。

這場外帶餐飲戰，許多不可思議的餐飲也入列。像是KLOOK與吃到飽連鎖餐廳「饗食天堂」的專屬外帶，主打3主菜5配菜300元不到的個人餐盒；星級飯店也沒缺席，台南大億麗緻酒店「共同市場自助餐廳」就推出全台首創的「499外帶優惠專案」，499元可任選餐檯熟食及甜品飲料等美饌，僅開放4月限時推出。

想品嘗星級飯店自助餐的多種料理，又想在家安心用餐，這款「夾到滿意」的外帶服務，台北也有。台北美福大飯店也想出「美福得來速」的新服務，憑2019ITF彩匯自助午餐券或晚餐券，即可將彩匯自助餐廳外帶回家，海陸雙主菜、人氣品項全都包，一通電話無須下車，有專人打包送上車，再送一張彩匯平日下午餐券，相當於買一送一，推出後大受好評。

星級飯店的外帶品項也不斷轉型，從各餐廳的桌菜、到熱銷品項單點，至小家庭套餐，近期轉向更有彈性的「個人餐盒」。天成飯店集團旗下三館台北天成大飯店、台北花園大酒店及世貿國際會館，於即日起至6/30推出的「主廚經典錦便當」，外帶限時優惠價150元至500元，各館端出特色拿手菜，像是台北花園的經典湘菜左宗棠雞、廣式肝臘腸、蘇杭無錫排骨等；台北天成大飯店的廣式三寶飯；世貿國際會館獨家推出的九宮格便當，因為造型美，甫推出就在各大社群掀起話題。

隨著外送與外賣餐點的時代來臨，寒舍艾麗酒店「宴會廳」也可外帶，4月底前外帶便當限時特價200元，有4款海陸主菜，蜜汁沙茶烤腿排、蔥燒醬滷豬大排、菊島酸菜蒸時鮮、川式乾燒鮮蝦球等主廚大菜外，也有素食餐盒，但最低訂購數量為20份，須於7日前預訂。