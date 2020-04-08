快訊

直播／夜市指引與個案新進展 指揮中心記者會1400舉行

王建民旋風時期 洋基三小天王強投現在哪裏？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在家也能感受頂級SPA　安縵護膚推出「極致沐浴套裝」

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
安縵護膚系列，讓每個人在家體驗平靜與舒適感。圖／安縵提供
安縵護膚系列，讓每個人在家體驗平靜與舒適感。圖／安縵提供

寧靜空間，打造出安心的庇護所，想要一腳踏進人生中的靜謐，要先放下這繁忙的身段，體驗寧靜與悠遊舒心。全球知名安縵酒店和度假村，給予追求心裡寧靜的每個人，一個避世之所的體驗。安縵讓這分愜意寧靜也能延伸至家中，以天然成分製造的安縵護膚系列，滋養身心，如同浸沐在世界各地的安縵酒店中，由內而外的滋養與平衡內在，讓生活步調體驗安逸的節奏。

安縵護膚系列以全球天然成分製成，許多也源自以安縵各國所在地的獨特成分，三大系列以天然精華，滋養身心靈，用嗅覺來調養身心，安撫沈穩、寧靜的大地氣息。「植根大地系列」以山脈與沙漠為靈感，帶來靜僻且沈穩的步調。「淨化系列」萃取出海洋的清新與活力，活化身上每個沉靜分子，「滋養系列」來自安縵各目的地中森林、翠綠植物，為繁忙的生活中，帶來安逸的養分。

在家中，也能透過安縵護膚系列，全神貫注地享受放鬆，想讓自己煥然一新，先使用淨化石英磨砂及浸浴膏，結合磨砂及沐浴，透過石英溫和去除老廢角質，修護肌膚與刺激身體循環，也能放鬆疲累，搭配植根大地瑪卡潔面粉，讓臉部肌膚能徹底淨化與改善疲倦，再使用植根大地奇蹟泥面膜，透過植物性礦物面膜，為臉部肌膚注入活力。

若近期壓力過於緊張，可以大地紫水晶磨砂與浸浴膏，舒緩緊張情緒，搭配淨化活性海洋面膜，使肌膚由內而外恢復光澤亮麗，搭配使用淨化海洋潔面乳，維持肌膚彈性與徹底清潔。

後續的精華保養，則讓延續心境輕鬆，修復性的秘魯聖木膏，幫助修護臉部肌膚，或使用高度保濕的滋養聖心膏，聞著高雅療癒的香味，體驗安縵護膚系列的獨特魅力。

為讓每個人近期在家中，都能補充身心靈能量，找回平靜，2020年新推出極致沐浴禮品套裝，內含淨化、根植大地與滋養等三大系列，套裝內含淨化黃金清潔浴鹽、滋養黃金身體精華、滋養身體噴霧與植根大地煙熏潤膚香膏，可依照個人需求，自行使用打造居家SPA，在家中，完美體驗安縵護膚系列，為每一天的自己找回活力。

安縵護膚系列全系列商品，在shop.aman.com、全球安縵度假村精品店、倫敦The Connaught Hotel內安縵水療中心，皆可購買。

2020年，安縵護膚系列推出極致沐浴禮品套裝。圖／安縵提供
2020年，安縵護膚系列推出極致沐浴禮品套裝。圖／安縵提供
居家使用安縵護膚系列，為每一天的自己找回活力。圖／安縵提供
居家使用安縵護膚系列，為每一天的自己找回活力。圖／安縵提供
安縵護膚系列，讓每個人在家體驗平靜與舒適感。圖／安縵提供
安縵護膚系列，讓每個人在家體驗平靜與舒適感。圖／安縵提供
安縵護膚系列，涵蓋淨化、根植大地與滋養等三大系列。圖／安縵提供
安縵護膚系列，涵蓋淨化、根植大地與滋養等三大系列。圖／安縵提供

面膜 沐浴 修復

延伸閱讀

你中了嗎？美女醫師揪出消費者選用面膜的五大迷思

在家上班有「隱形曬傷」危機？專家建議擦防曬、戴護目鏡

Riot卡牌《符文大地傳說》宣布5月上市，但台港還要再等等

口罩下護膚對策 這一瓶必備

相關新聞

勾勒北歐風溫馨底蘊 親子同樂人文宅邸

傑秝設計陳政煌總監講究的「設計」，在於藉由光線、材質、與色調的操作，做為綠化環境、現代建築、含容多元文化的空間建立和諧感，減緩原有建築冰冷的調性。「最重要的是，空間的處理必須契合的表現出屋主生活態度裡的理性與感性，兩相取得協調以及讓風格與機能各自擁有流暢開闊的特性。」陳政煌總監說。

「泰奶冰淇淋、犁記鹹蛋黃鳳梨冰淇淋大福」太誘人！7-11新冰將人氣甜點、手搖飲變冰品

換季準備吃冰！7－ELEVEN即日起推出特殊口味及造型的新冰，將傳統的鳳梨酥、異國風的椰奶與泰奶、馬卡龍變成冰淇淋，加上...

U值媒／德國疫情實錄—老弟出城記

我弟弟3月10日飛去了德國。大家請冷靜，他不是去旅行的。我弟之前在德國留學，這次回去是為了處理一些重要的事情，不然每個月都會被罰款幾百歐元的。只是可憐我媽，回來了個女兒，現在又跑了個兒子。

「外帶餐盒」新時代！宴會廳、自助餐都能「打包」帶走

新冠肺炎疫情燒不停，「外帶外送」成為時下餐飲的新風潮，不只各餐廳推外帶，星級飯店也從桌餐、套餐推廣到「個人餐盒」，不只滋...

U值媒／英國封國第11天 出門採購糧食

天氣非常好，藍色的天空點綴幾朵白雲，太陽把四周曬得暖暖的，家裡的英國人提議出去走走、也是時間採購新鮮蔬菜了。起先我有些卻步，家中存糧充足，並不需要冒險將自己暴露在看不見的風險中，但在如此看不見盡頭的禁足時光中，陽光甚至是幾瓶啤酒或幾包洋芋片，人還是需要一點鼓勵用的奢侈品，於是我心軟了，答應出門一趟，條件是早去早回、保護好自己。

日本超人氣高級生吐司店登台 首店插旗信義區

不畏新冠肺炎疫情衝擊，日本人氣隊名店「嵜SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」，如期將於明（9）日正式插旗信義...

U值媒／從亡國的地方復國 以色列的逆襲

在耶路撒冷往死海的路上，有座著名的世界文化遺產——馬薩大國家公園。這座在巍峨巨岩上屹立千年的城寨，是以色列人的精神堡壘。1938年，猶太人首度在馬薩大的猶太會館裡發現古聖經篇章——以西結書，裡面記載了枯骨復生的事蹟。聖經預言枯骨能復生這件事，讓猶太人相信這是在預言他們即將復國，更堅定了他們建國的念頭。猶太人在當初亡國的地方，重燃復國的火種，是不是就像在冥冥中早已安排好的巧合？

在家也能感受頂級SPA　安縵護膚推出「極致沐浴套裝」

寧靜空間，打造出安心的庇護所，想要一腳踏進人生中的靜謐，要先放下這繁忙的身段，體驗寧靜與悠遊舒心。全球知名安縵酒店和度假...

黃曉明要小心了！星二代陳飛宇成天梭表有史以來最年輕代言人

星二代逐漸冒出頭！時尚圈不只有木村光希、木村心美或是名模Kaia Gerber一出道就是媒體焦點，甚至獲得代言品牌的機會...

美到融化！「無聊咖啡」+GREENGATE 用餐送茶巾

被網友稱之「美到融化」的聯名午茶套餐來了！北歐丹麥家居品牌GREENGATE與知名網美聖地「無聊咖啡」攜手，4/8~4/...

限3天！COLD STONE第2杯50！還有「芋泥＋金沙」新口味

自4月10日起，COLD STONE新推出限量「金芋良圓」冰淇淋，使用大甲芋泥搭配金沙醬，創造出鹹甜交錯的層次口感與視覺...

震撼「疫」動！勞力士 百達翡麗 今年新品延期發表

由於疫情延燒，除了先前巴塞爾與日內瓦的兩大表展都已確認取消，兩大龍頭品牌勞力士（Rolex）與百達翡麗（PATEK PH...

熱門新聞

獨／電話被打爆「不准關門」！「天廚菜館」不停業了

「口罩實名制2.0」第3波預購　7-11、全家便利商店開放App掃碼領口罩

爸交代要鎖門！女兒回鄉下娘家 見「佛系紅鎖」超傻眼

一封來自1993年的信 證實27年前台灣起薪有32K

同一個電鍋蒸口罩和飯菜？毒物專家：怪怪的

宅在家吃什麼？ 網友一口氣推24款好市多零嘴飲料

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。