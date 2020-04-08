在家也能感受頂級SPA　安縵護膚推出「極致沐浴套裝」

寧靜空間，打造出安心的庇護所，想要一腳踏進人生中的靜謐，要先放下這繁忙的身段，體驗寧靜與悠遊舒心。全球知名安縵酒店和度假村，給予追求心裡寧靜的每個人，一個避世之所的體驗。安縵讓這分愜意寧靜也能延伸至家中，以天然成分製造的安縵護膚系列，滋養身心，如同浸沐在世界各地的安縵酒店中，由內而外的滋養與平衡內在，讓生活步調體驗安逸的節奏。

安縵護膚系列以全球天然成分製成，許多也源自以安縵各國所在地的獨特成分，三大系列以天然精華，滋養身心靈，用嗅覺來調養身心，安撫沈穩、寧靜的大地氣息。「植根大地系列」以山脈與沙漠為靈感，帶來靜僻且沈穩的步調。「淨化系列」萃取出海洋的清新與活力，活化身上每個沉靜分子，「滋養系列」來自安縵各目的地中森林、翠綠植物，為繁忙的生活中，帶來安逸的養分。

在家中，也能透過安縵護膚系列，全神貫注地享受放鬆，想讓自己煥然一新，先使用淨化石英磨砂及浸浴膏，結合磨砂及沐浴，透過石英溫和去除老廢角質，修護肌膚與刺激身體循環，也能放鬆疲累，搭配植根大地瑪卡潔面粉，讓臉部肌膚能徹底淨化與改善疲倦，再使用植根大地奇蹟泥面膜，透過植物性礦物面膜，為臉部肌膚注入活力。

若近期壓力過於緊張，可以大地紫水晶磨砂與浸浴膏，舒緩緊張情緒，搭配淨化活性海洋面膜，使肌膚由內而外恢復光澤亮麗，搭配使用淨化海洋潔面乳，維持肌膚彈性與徹底清潔。

後續的精華保養，則讓延續心境輕鬆，修復性的秘魯聖木膏，幫助修護臉部肌膚，或使用高度保濕的滋養聖心膏，聞著高雅療癒的香味，體驗安縵護膚系列的獨特魅力。

為讓每個人近期在家中，都能補充身心靈能量，找回平靜，2020年新推出極致沐浴禮品套裝，內含淨化、根植大地與滋養等三大系列，套裝內含淨化黃金清潔浴鹽、滋養黃金身體精華、滋養身體噴霧與植根大地煙熏潤膚香膏，可依照個人需求，自行使用打造居家SPA，在家中，完美體驗安縵護膚系列，為每一天的自己找回活力。