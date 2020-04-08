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黃曉明要小心了！星二代陳飛宇成天梭表有史以來最年輕代言人

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
星二代陳飛宇成為天梭表有史以來最年輕的代言人。圖／摘自天梭表微博
星二代陳飛宇成為天梭表有史以來最年輕的代言人。圖／摘自天梭表微博

星二代逐漸冒出頭！時尚圈不只有木村光希、木村心美或是名模Kaia Gerber一出道就是媒體焦點，甚至獲得代言品牌的機會。父親為名導凱歌的鮮肉男星陳飛宇也在今年拿下天梭表（TISSOT）全球形象代言人，這意味他將與前輩黃曉明、劉亦菲並列，更是品牌有史以來最年輕的代言人。

星二代陳飛宇成為天梭表有史以來最年輕的代言人。圖／摘自天梭表微博
星二代陳飛宇成為天梭表有史以來最年輕的代言人。圖／摘自天梭表微博

由於新冠肺炎的影響，歐陽娜娜的緋聞男友陳飛宇出任天梭表全球形象代言人的盛大活動，也因應當前的局勢而取消，轉而成為線上直播方式完成。但似乎不太影響他的人氣，在與購物平台合作的直播時，也吸引了近百萬人，同時收看陳飛宇的表款介紹，以及他創作的天梭表塗鴉限量禮盒組。年僅19歲的陳飛宇也被認為是當前最有潛力的男星之一，因此在品牌的年輕化策略下，希望吸引更多的年輕族群，找他擔任代言人，算是意料中事。所以，對比同是品牌大使，今年已經42歲的黃曉明，可能要小心了！

星二代陳飛宇成為天梭表有史以來最年輕的代言人。圖／摘自天梭表微博
星二代陳飛宇成為天梭表有史以來最年輕的代言人。圖／摘自天梭表微博

另外，同樣是受到疫情波及，台灣的鐘表零售市場也是慘兮兮，所以為了要開源，天梭表也推出線上預約鑑賞與免費到府收取件服務。消費者可從官方網站選擇喜愛的腕表，再點選方便前往鑑賞的店點，品牌將於24小時內聯繫預約安排獨立鑑賞時段，讓預約者可以舒適安心的在店內享受一對一的服務，免去群聚的風險。而免費到府收送維修件服務，則是針對有意將天梭表送回服務中心保養或維修的消費者，不需要親自跑一趟，而是由品牌派專人到府收送，提供最高品質的服務體驗。

天梭表2020 NBA CHRONO XL版腕表11,300元。圖／TISSOT提供
天梭表2020 NBA CHRONO XL版腕表11,300元。圖／TISSOT提供

天梭表2020 NBA CHRONO XL版腕表11,300元。圖／TISSOT提供
天梭表2020 NBA CHRONO XL版腕表11,300元。圖／TISSOT提供

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