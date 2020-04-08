美到融化！「無聊咖啡」+GREENGATE 用餐送茶巾

被網友稱之「美到融化」的聯名午茶套餐來了！北歐丹麥家居品牌GREENGATE與知名網美聖地「無聊咖啡」攜手，4/8~4/28打造期間限定風格特展，同時推出聯名午茶套餐，讓消費者體驗繽紛夢幻生活景色、大拍美照，一享甜蜜午茶時光。

GREENGATE以浪漫印花圖樣為基礎，結合經典北歐設計元素，於每年春、秋兩季推出線條俐落、色彩繽紛的時尚家居精品，此次與台北知名甜美咖啡廳「無聊咖啡」合作期間限定展，以GREENGATE春夏最新系列打造花草派對主題，於店內規劃三大展區「花神餐桌」、「夢幻摩天輪」、「北歐選品色彩Spotlight！」，以繽紛質感餐桌佈置、甜美摩天輪拍照區、選品色彩展牆，呈現北歐生活的迷人風格與精神。