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限3天！COLD STONE第2杯50！還有「芋泥＋金沙」新口味

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
COLD STONE推出金芋良圓、非你抹屬兩款新品冰淇淋。圖／COLD STONE提供
COLD STONE推出金芋良圓、非你抹屬兩款新品冰淇淋。圖／COLD STONE提供

自4月10日起，COLD STONE新推出限量「金芋良圓」冰淇淋，使用大甲芋泥搭配金沙醬，創造出鹹甜交錯的層次口感與視覺享受。另外還有以日本京都宇治抹茶冰淇淋為主體的「非你抹屬」新品冰淇淋，透過巧克力醬、OREO的搭配，滿足抹茶控的心。為慶祝新品上市，4月10日至12日期間，還可享第2杯50元的優惠。

本次COLD STONE所推出的「金芋良圓」冰淇淋，選用大甲檳榔心芋熬煮而成的芋泥，再搭配金沙蛋黃特製的金沙醬，共同拌入經典的香奶冰淇淋中，最後灑上小麻糬增添嚼勁口感，有著鹹甜混搭的滋味，單杯140元起。至於「非你抹屬」冰淇淋，則是以抹茶冰淇淋為基礎，拌入Hershey’s巧克力醬以及

OREO、紅絲絨OREO，讓茶香與巧克力香甜感彼此堆疊，再以鼠耳造型增加趣味感，單杯140元起。兩款新品限定於4月10日至6月4日期間販售。

為慶祝新品上市，4月10日至4月12日期間，購買中杯以上冰淇淋，第2杯可享50元優惠價；即日起至4月30日期間，購買OURS歡樂桶冰淇淋或MINE享樂桶冰淇淋，滿千折500，滿2000折1000。4月10日至6月4日期間，任選2杯小杯經典冰淇淋，搭配2杯指定飲品，原價420元，優惠價300元。

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