快訊

轉診更嚴謹…指揮中心發通函 要求醫確認民眾手機、地址

罷免訴訟攻防 韓陣營、罷韓團體互控「搏歹筊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

震撼「疫」動！勞力士 百達翡麗 今年新品延期發表

聯合報 / 記者孫曼、釋俊哲／即時報導
位於日內瓦的勞力士總部，除了在日前宣佈照顧員工健康而停廠，今日也宣佈將新品發表延期。圖 / Rolex提供。
位於日內瓦的勞力士總部，除了在日前宣佈照顧員工健康而停廠，今日也宣佈將新品發表延期。圖 / Rolex提供。

由於疫情延燒，除了先前巴塞爾與日內瓦的兩大表展都已確認取消，兩大龍頭品牌勞力士（Rolex）與百達翡麗（PATEK PHILIPPE）也有新動作，原訂於四月底全球同步發表新品的勞力士宣布將延遲今年的新品發表，而根據外電指出，百達翡麗目前也暫無新品發表計畫。

基於疫情延燒加上配合台灣政令宣導，原定將於四月底以小批次、完全預約制的勞力士與帝舵（Tudor）新品發表，今日因為全球疫情持續升溫，加上考量配合台灣防疫的政策，將延遲新品發表，至於2020新品實際上市時間仍將視疫情而定，後續未有明確時程安排。

國外媒體也有傳聞，「表王」之稱的百達翡麗今年同樣因為疫情影響，暫緩發表新作。武祥貿易公司表示，本來總廠告知今年仍會在原定巴賽爾展日期發表的新款，只是改為透過網路發表，後因疫情停工，3月23日告知原定網路發表計畫取消，至今日4月8日截稿為止，尚未獲得總廠公文證實新品發表計畫。

由家族經營的百達翡麗，目前由第四代家族傳人Thierry Stern掌舵出任總裁，圖片則為2019年百達翡麗於新加坡記者會上。記者孫曼 / 攝影。
由家族經營的百達翡麗，目前由第四代家族傳人Thierry Stern掌舵出任總裁，圖片則為2019年百達翡麗於新加坡記者會上。記者孫曼 / 攝影。
與勞力士屬同集團的帝舵（TUDOR），同樣宣佈延遲新品上市。圖 / TUDOR提供。
與勞力士屬同集團的帝舵（TUDOR），同樣宣佈延遲新品上市。圖 / TUDOR提供。

疫情 品牌 日內瓦

延伸閱讀

一天存5枚50元硬幣達35.4萬 網友一看嚇傻：恐三分之一是假的

網路拍賣新模式！蘇富比每週名表精選 勞力士打頭陣

台版陳同佳跨國持空氣槍搶名表 台中地院裁定延押至6月

美國派男星帥秀百達翡麗 竟輸貝克漢次子百萬款

相關新聞

勾勒北歐風溫馨底蘊 親子同樂人文宅邸

傑秝設計陳政煌總監講究的「設計」，在於藉由光線、材質、與色調的操作，做為綠化環境、現代建築、含容多元文化的空間建立和諧感，減緩原有建築冰冷的調性。「最重要的是，空間的處理必須契合的表現出屋主生活態度裡的理性與感性，兩相取得協調以及讓風格與機能各自擁有流暢開闊的特性。」陳政煌總監說。

星二代陳飛宇成天梭表有史以來最年輕代言人

星二代逐漸冒出頭！時尚圈不只有木村光希、木村心美或是名模Kaia Gerber一出道就是媒體焦點，甚至獲得代言品牌的機會...

有錢買不到？日本任天堂宣布暫停出貨所有Switch主機

年初以來受疫情影響，中國生產線作業受到強烈衝擊的日本任天堂，現在再加上日本境內7個都府縣發布了「緊急狀態宣言」，於4月7...

美到融化！「無聊咖啡」+GREENGATE 用餐送茶巾

被網友稱之「美到融化」的聯名午茶套餐來了！北歐丹麥家居品牌GREENGATE與知名網美聖地「無聊咖啡」攜手，4/8~4/...

限3天！COLD STONE第2杯50！還有「芋泥＋金沙」新口味

自4月10日起，COLD STONE新推出限量「金芋良圓」冰淇淋，使用大甲芋泥搭配金沙醬，創造出鹹甜交錯的層次口感與視覺...

震撼「疫」動！勞力士 百達翡麗 今年新品延期發表

由於疫情延燒，除了先前巴塞爾與日內瓦的兩大表展都已確認取消，兩大龍頭品牌勞力士（Rolex）與百達翡麗（PATEK PH...

海生館夢幻紫紋海刺水母 舒解疫情焦慮壓力情緒

屏東海生館繼復育出海月水母、黑海刺水母等品種後，最近又成功復育出紫紋海刺水母，牠與一般常見的大西洋海刺水母同屬、毒性強，...

孫芸芸、「人間芭比」Lisa 美搭CELINE的女神手袋有夏日限定款

有「女神定番款」稱號的CELINE Triomphe系列，是東西方女星、超模包括卡莉克勞斯（Karlie Kloss）、...

生活美學／從Kanye West肯爺談起…

網路社群平台工具的使用已經徹底完全改變我們的生活習慣。你可能不知道，一個僅出自電腦指令的Hashtag（#），其中成群結黨的力量會是影響現在你我所認知的音樂、潮流或藝術文化現象。

萊爾富LINE官方帳號 開放領口罩功能

4月9日起將開放「口罩實名制2.0」第3波網路預購口罩的超商領取，萊爾富繼在4大超商中率先推出Hi－Life VIP A...

杏子豬排、日出茶太都有！9品牌免費發「9千元振興券」

旗下擁有日出茶太、銀座杏子豬排、大阪王將等品牌的「六角餐飲集團」宣佈，即日起將發放50萬份價值9,071元的「振興省錢券...

疫情促網路商機 佳士得實體拍賣改線上 大師小品好入手

國際拍賣行佳士得（Christie’s）昨日宣布於訂五月底的香港春拍延後至七月舉辦，今天就立刻宣布4月的線上拍賣場次增加...

熱門新聞

獨／電話被打爆「不准關門」！「天廚菜館」不停業了

口罩外交第二波 外交部：將援助新南向國家100萬片口罩

麥當勞公佈「豬肉滿福堡」食譜了！防疫在家也能吃早餐

「口罩實名制2.0」第3波預購　7-11、全家便利商店開放App掃碼領口罩

爸交代要鎖門！女兒回鄉下娘家 見「佛系紅鎖」超傻眼

牡羊悲觀主義、天蠍不善交往！一窺12星座「真實面貌」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。