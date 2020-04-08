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震撼「疫」動！勞力士 百達翡麗 今年新品延期發表
由於疫情延燒，除了先前巴塞爾與日內瓦的兩大表展都已確認取消，兩大龍頭品牌勞力士（Rolex）與百達翡麗（PATEK PHILIPPE）也有新動作，原訂於四月底全球同步發表新品的勞力士宣布將延遲今年的新品發表，而根據外電指出，百達翡麗目前也暫無新品發表計畫。
基於疫情延燒加上配合台灣政令宣導，原定將於四月底以小批次、完全預約制的勞力士與帝舵（Tudor）新品發表，今日因為全球疫情持續升溫，加上考量配合台灣防疫的政策，將延遲新品發表，至於2020新品實際上市時間仍將視疫情而定，後續未有明確時程安排。
國外媒體也有傳聞，「表王」之稱的百達翡麗今年同樣因為疫情影響，暫緩發表新作。武祥貿易公司表示，本來總廠告知今年仍會在原定巴賽爾展日期發表的新款，只是改為透過網路發表，後因疫情停工，3月23日告知原定網路發表計畫取消，至今日4月8日截稿為止，尚未獲得總廠公文證實新品發表計畫。
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