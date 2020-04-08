海生館夢幻紫紋海刺水母 舒解疫情焦慮壓力情緒

屏東海生館繼復育出海月水母、黑海刺水母等品種後，最近又成功復育出紫紋海刺水母，牠與一般常見的大西洋海刺水母同屬、毒性強，置入館內大洋漂流者展出後，彷如帶著紫色蕾絲拖著水袖在水中悠游，紫色夢幻浪漫又神祕的氣質令人驚豔，民眾常不自覺被吸引駐足觀賞，在新冠肺炎疫情發燒讓人心理焦慮、沉悶之際，有舒解心理壓力和療癒效果。

海生館經營團隊海景公司企劃部主任毛智瑋說，紫紋海刺水母主要分布於美國加州沿岸，館方從水螅體開始培養，經分裂成為碟狀體，再形成目前看到的水母體，而水母傘狀邊緣紫色細絲則是觸手，下方白色如同荷葉邊長條狀是水母的口腕。

他說，紫紋海刺水母在捕食到獵物時，口腕會將獵物包覆住，當攝食完畢後，口腕就會恢復原本飄逸的模樣，牠的毒性雖強，紫色也讓人聯想到「浪漫」、「神秘」，甚至「尊貴」，在古代國家，紫色被視為皇室的御用色彩，美麗又危險的視覺衝突感，遊客對牠有更多想像空間。