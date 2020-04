孫芸芸、「人間芭比」Lisa 美搭CELINE的女神手袋有夏日限定款

有「女神定番款」稱號的CELINE Triomphe系列,是東西方女星、超模包括卡莉克勞斯(Karlie Kloss)、茱莉安摩爾(Julianne Moore)以及韓星Jessica、BLACKPINK Lisa都有的包款,孫芸芸也背了水桶包展現霸氣架式;隨著夏季到來,CELINE也推出Triomphe Canvas凱旋門經典印花夏日限定系列。

Triomphe Canvas凱旋門經典印花夏日限定系列的細節設計,是包款的提把、滾邊都運用清新的翡翠綠、純白色,挹注涼感視覺,也有夏季的清新。孫芸芸、人氣巔峰的女星BLACKPINK Lisa還有勁寶媽陳嘉樺Ella等,都在IG大曬凱旋門印花包款,既復古又知性;尤其BLACKPINK Lisa挾著高人氣的青春甜美,拎了多次不同款式,美美穿搭讓包款更顯加分。