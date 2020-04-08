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孫芸芸、「人間芭比」Lisa 美搭CELINE的女神手袋有夏日限定款
有「女神定番款」稱號的CELINE Triomphe系列，是東西方女星、超模包括卡莉克勞斯（Karlie Kloss）、茱莉安摩爾（Julianne Moore）以及韓星Jessica、BLACKPINK Lisa都有的包款，孫芸芸也背了水桶包展現霸氣架式；隨著夏季到來，CELINE也推出Triomphe Canvas凱旋門經典印花夏日限定系列。
Triomphe Canvas凱旋門經典印花夏日限定系列的細節設計，是包款的提把、滾邊都運用清新的翡翠綠、純白色，挹注涼感視覺，也有夏季的清新。孫芸芸、人氣巔峰的女星BLACKPINK Lisa還有勁寶媽陳嘉樺Ella等，都在IG大曬凱旋門印花包款，既復古又知性；尤其BLACKPINK Lisa挾著高人氣的青春甜美，拎了多次不同款式，美美穿搭讓包款更顯加分。
重現七○年代的經典風華，Triomphe包款有復古懷舊的風雅，凱旋門印花是由藝術總監Hedi Slimane改造七○年代CELINE官方圖徽而成，以嶄新的陰影漸層變化打造立體浮雕的視覺效果，凱旋門金屬浮雕鎖釦也是經典標誌。包款材質為植鞣皮革，輔以馬鞍針步皮革縫法來加強耐用度。夏日限定系列包括托特包、水桶包、相機包、肩背小包等多樣款式，輕巧且百搭實用，中性的風格男、女皆宜，即日起在微風信義店獨家上市。
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