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孫芸芸、「人間芭比」Lisa 美搭CELINE的女神手袋有夏日限定款

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
大陸女星宋妍霏背Triomphe Canvas凱旋門花紋帆布與小牛皮肩背書包，售價41,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
大陸女星宋妍霏背Triomphe Canvas凱旋門花紋帆布與小牛皮肩背書包，售價41,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

有「女神定番款」稱號的CELINE Triomphe系列，是東西方女星、超模包括卡莉克勞斯（Karlie Kloss）、茱莉安摩爾（Julianne Moore）以及韓星Jessica、BLACKPINK Lisa都有的包款，孫芸芸也背了水桶包展現霸氣架式；隨著夏季到來，CELINE也推出Triomphe Canvas凱旋門經典印花夏日限定系列。

Triomphe Canvas凱旋門經典印花夏日限定系列的細節設計，是包款的提把、滾邊都運用清新的翡翠綠、純白色，挹注涼感視覺，也有夏季的清新。孫芸芸、人氣巔峰的女星BLACKPINK Lisa還有勁寶媽陳嘉樺Ella等，都在IG大曬凱旋門印花包款，既復古又知性；尤其BLACKPINK Lisa挾著高人氣的青春甜美，拎了多次不同款式，美美穿搭讓包款更顯加分。

重現七○年代的經典風華，Triomphe包款有復古懷舊的風雅，凱旋門印花是由藝術總監Hedi Slimane改造七○年代CELINE官方圖徽而成，以嶄新的陰影漸層變化打造立體浮雕的視覺效果，凱旋門金屬浮雕鎖釦也是經典標誌。包款材質為植鞣皮革，輔以馬鞍針步皮革縫法來加強耐用度。夏日限定系列包括托特包、水桶包、相機包、肩背小包等多樣款式，輕巧且百搭實用，中性的風格男、女皆宜，即日起在微風信義店獨家上市。

Triomphe Canvas凱旋門花紋帆布與小牛皮直式小型托特包，售價41,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas凱旋門花紋帆布與小牛皮直式小型托特包，售價41,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Lisa愛極Triomphe Canvas凱旋門經典印花肩背書包，售價41,500元。圖／取自IG
Lisa愛極Triomphe Canvas凱旋門經典印花肩背書包，售價41,500元。圖／取自IG
Triomphe Canvas凱旋門經典印花小牛皮肩背書包，售價341,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas凱旋門經典印花小牛皮肩背書包，售價341,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Lisa演繹的Triomphe Canvas凱旋門經典印花肩背書包，售價41,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Lisa演繹的Triomphe Canvas凱旋門經典印花肩背書包，售價41,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
井柏然選用Triomphe Canvas凱旋門花紋帆布與黝黑色小牛皮直式托特包，售價55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
井柏然選用Triomphe Canvas凱旋門花紋帆布與黝黑色小牛皮直式托特包，售價55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas凱旋門經典印花綠色滾邊抽繩水桶包，售價33,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas凱旋門經典印花綠色滾邊抽繩水桶包，售價33,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Lisa多次以Triomphe Canvas凱旋門經典印花肩背書包穿搭，顯見她對此包款情有獨鍾。圖／取自IG
Lisa多次以Triomphe Canvas凱旋門經典印花肩背書包穿搭，顯見她對此包款情有獨鍾。圖／取自IG
Lisa詮釋Triomphe Canvas凱旋門經典印花肩背書包，售價41,500元。圖／取自IG
Lisa詮釋Triomphe Canvas凱旋門經典印花肩背書包，售價41,500元。圖／取自IG
帶貨女王孫芸芸將Triomphe Canvas凱旋門花紋帆布與小牛皮肩背包搭得相當有個人風格，售價40,500元。圖／取自IG
帶貨女王孫芸芸將Triomphe Canvas凱旋門花紋帆布與小牛皮肩背包搭得相當有個人風格，售價40,500元。圖／取自IG
Ella帥氣詮釋Triomphe Canvas凱旋門經典印花直式托特包，售價41,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Ella帥氣詮釋Triomphe Canvas凱旋門經典印花直式托特包，售價41,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Lisa也搭配了中性Triomphe Canvas凱旋門經典印花直式托特包，售價41,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Lisa也搭配了中性Triomphe Canvas凱旋門經典印花直式托特包，售價41,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

微風

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