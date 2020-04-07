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萊爾富LINE官方帳號 開放領口罩功能

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富繼率先推出Hi－Life VIP App領取「口罩實名制2.0」網路預購口罩之後，宣布再新增萊爾富LINE官方帳號領取管道。圖／萊爾富提供
萊爾富繼率先推出Hi－Life VIP App領取「口罩實名制2.0」網路預購口罩之後，宣布再新增萊爾富LINE官方帳號領取管道。圖／萊爾富提供

4月9日起將開放「口罩實名制2.0」第3波網路預購口罩的超商領取，萊爾富繼在4大超商中率先推出Hi－Life VIP App領取口罩之後，宣布再新增萊爾富LINE官方帳號領取管道，讓大眾領取口罩更方便。

台灣人口共2,300萬人，LINE的用戶數就超過2,100萬人，不僅用戶密度極高，使用年齡層從老至幼更加廣泛，對於長輩來說，用LINE可能會比到超商機台列印領口罩單據或操作App更容易上手。

萊爾富LINE官方帳號目前好友數有約30萬人，「口罩實名制2.0」第3波網路預購口罩將於4月9日開放超商取貨，預購時選擇萊爾富取貨者，只要加入萊爾富LINE官方帳號好友，即可進入口罩領取平台輸入身分證末4碼及領取口罩序號，就能顯示取貨條碼至櫃台領口罩，操作門檻更低。

萊爾富新增LINE官方帳號領取「口罩實名制2.0」網路預購口罩功能，加入好友就可輕鬆操作。圖／萊爾富提供
萊爾富新增LINE官方帳號領取「口罩實名制2.0」網路預購口罩功能，加入好友就可輕鬆操作。圖／萊爾富提供

口罩 LINE 超商

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