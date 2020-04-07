萊爾富LINE官方帳號 開放領口罩功能

4月9日起將開放「口罩實名制2.0」第3波網路預購口罩的超商領取，萊爾富繼在4大超商中率先推出Hi－Life VIP App領取口罩之後，宣布再新增萊爾富LINE官方帳號領取管道，讓大眾領取口罩更方便。

台灣人口共2,300萬人，LINE的用戶數就超過2,100萬人，不僅用戶密度極高，使用年齡層從老至幼更加廣泛，對於長輩來說，用LINE可能會比到超商機台列印領口罩單據或操作App更容易上手。