杏子豬排、日出茶太都有！9品牌免費發「9千元振興券」

旗下擁有日出茶太、銀座杏子豬排、大阪王將等品牌的「六角餐飲集團」宣佈，即日起將發放50萬份價值9,071元的「振興省錢券」，總價值約4.5億元，讓民眾享受不同的消費折扣。另外醫護人員憑醫護工作識別證，旗下任一品牌都可享9折優惠。

六角餐飲集團旗下共有日出茶太、烘焙密碼、春上布丁蛋糕、英格莉莉、仙Q冰果室、銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、京都勝牛、大阪王將等9大品牌，共計超過100間門市。即日起至5月31日期間，民眾加入六角美食通APP或是品牌Line@好友，即可免費下載各品牌的電子優惠券。每月將提供45張優惠券，連續發2個月，內含買1送1、現折100元、升級套餐等不同折扣，價值共9,071元，憑APP消費還可累積優惠點數。

六角集團指出，致力提供安心的用餐環境，所有門市同仁每日測量體溫、提升手部清潔規範，並定期進行門店消毒作業。遍及45個國家地區的日出茶太，特別換上「Wash Hands Keep Health」的防疫版Logo，提醒全球消費者勤洗手的重要。為感謝醫護人員，六角也推出醫護人員專屬優惠，憑工作識別證至旗下任一品牌消費，均可享9折優惠。